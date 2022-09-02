Micron investeert 15 miljard dollar in nieuwe Amerikaanse chipfabriek

De Amerikaanse chipfabrikant Micron zal de komende tien jaar 15 miljard dollar investeren in een nieuwe Amerikaanse chipfabriek. Het wordt volgens Micron de eerste nieuwe Amerikaanse fabricagehal in twintig jaar tijd waar geheugenmodules van de band zullen rollen.

De nieuwe fabricagehal zal worden gebouwd in Boise, in de Amerikaanse staat Idaho waar zich ook het hoofdkwartier van Micron bevindt. De nieuwe fabriek zal op tien jaar tijd volgens Micron ongeveer 17.000 nieuwe banen opleveren.

Deze investering is onderdeel van de plannen die Micron vorig jaar aankondigde. Toen maakte het Amerikaanse bedrijf bekend dat het de komende tien jaar wereldwijd 150 miljard dollar zou investeren in zijn productie- en onderzoek- en ontwikkeling-afdeling. Van dat bedrag zou er 40 miljard dollar geïnvesteerd worden in de Noord-Amerikaanse productieketen voor geheugenchips. Micron zou zich met die investeringen richten op 'de stijgende vraag naar geheugen dat essentieel is voor al het computergebruik'.

Micron stelt dat de investeringen mede mogelijk zijn gemaakt door de Amerikaanse Chips and Science-wet die in augustus werd aangenomen. Die wet moet onder andere de nationale chipbevoorradingsketens in de VS versterken, tienduizenden nieuwe banen creëren en de afhankelijkheid van Chinese chipproducenten helpen terugdringen. De Amerikaanse overheid maakt via deze wet 52,7 miljard dollar aan subsidies vrij en 23,5 miljard aan belastingvoordelen voor de bouw van nieuwe chipfabrieken.

Deze wet was volgens Micron van belang om de investeringen te laten doorgaan. Micron stelde vorig jaar immers nog dat het maken van geheugenchips in de Verenigde Staten 35 tot 45 procent meer kost dan in goedkopere markten. Financiering en fiscaal aantrekkelijke investeringsvoorwaarden zijn daarom 'kritisch', klonk het toen.