Micron investeert 15 miljard dollar in nieuwe Amerikaanse chipfabriek

De Amerikaanse chipfabrikant Micron zal de komende tien jaar 15 miljard dollar investeren in een nieuwe Amerikaanse chipfabriek. Het wordt volgens Micron de eerste nieuwe Amerikaanse fabricagehal in twintig jaar tijd waar geheugenmodules van de band zullen rollen.

De nieuwe fabricagehal zal worden gebouwd in Boise, in de Amerikaanse staat Idaho waar zich ook het hoofdkwartier van Micron bevindt. De nieuwe fabriek zal op tien jaar tijd volgens Micron ongeveer 17.000 nieuwe banen opleveren.

Deze investering is onderdeel van de plannen die Micron vorig jaar aankondigde. Toen maakte het Amerikaanse bedrijf bekend dat het de komende tien jaar wereldwijd 150 miljard dollar zou investeren in zijn productie- en onderzoek- en ontwikkeling-afdeling. Van dat bedrag zou er 40 miljard dollar geïnvesteerd worden in de Noord-Amerikaanse productieketen voor geheugenchips. Micron zou zich met die investeringen richten op 'de stijgende vraag naar geheugen dat essentieel is voor al het computergebruik'.

Micron stelt dat de investeringen mede mogelijk zijn gemaakt door de Amerikaanse Chips and Science-wet die in augustus werd aangenomen. Die wet moet onder andere de nationale chipbevoorradingsketens in de VS versterken, tienduizenden nieuwe banen creëren en de afhankelijkheid van Chinese chipproducenten helpen terugdringen. De Amerikaanse overheid maakt via deze wet 52,7 miljard dollar aan subsidies vrij en 23,5 miljard aan belastingvoordelen voor de bouw van nieuwe chipfabrieken.

Deze wet was volgens Micron van belang om de investeringen te laten doorgaan. Micron stelde vorig jaar immers nog dat het maken van geheugenchips in de Verenigde Staten 35 tot 45 procent meer kost dan in goedkopere markten. Financiering en fiscaal aantrekkelijke investeringsvoorwaarden zijn daarom 'kritisch', klonk het toen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 10:42 30

02-09-2022 • 10:42

30

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Reacties (30)

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laptopleon 2 september 2022 11:30
Als er nu zoveel chips uit Taiwan komen en China wil Taiwan innemen.. Dan is het niet zo gek dat de Amerikanen hun chipfabrieken liever in het binnenland zien staan.

Anderzijds kun je nu al aan zien komen dat, zodra Europa en vooral de VS hun chipproductie veilig hebben gesteld, China alsnog Taiwan gaat binnenvallen omdat de Amerikanen het dan niet meer zo veel kan schelen.
themadone @laptopleon2 september 2022 11:44
Niemand zit te wachten op de derde wereld oorlog natuurlijk, dus misschien wel verstandig allemaal.

Daarbuiten zie je ook steeds meer dat de westerse wereld probeert om China buiten de laatste technologie te houden.

Xi heeft zijn hand overspeelt en bijvoorbeeld het huidige Chinese 0 covid beleid is een mega risico voor de wereld wijde supply chain.

Dus het weghalen van de fabs lijkt me in eerste instantie een manier om onder de chinese onbetrouwbaarheid uit te komen. Dat daarmee in een beweging ook ww3 voorkomen wordt zouden we met zijn allen alleen maar blij mee moeten zijn.
laptopleon @themadone2 september 2022 12:57
Tja, aan de ene kant wil je niet dat alle macht bij één van de ‘grote landen’ komt te liggen, want dan gaan die dat misbruiken, maar een machtige vs + een machtige sovjet-unie gaf ook een nogal ongezonde wapenwedloop.

Onderlinge economische belangen over en weer helpen enorm goed tegen oorlog. Nu Rusland al jaren Europese landbouwproduct boycot als reactie op EU sancties als reactie op de annexatie van de Krim als reactie op EU-toenaderingen richting de Oekraïne… is de afhankelijkheid van de EU qua Russisch gas eenzijdig geworden.

Wapenwedlopen buiten beschouwing gelaten is het weer juist onhandig om afhankelijk te zijn van één land qua chips of zoals met medicijnen, waar India een hoofdrol in speelt, zoals we met covid zagen, wat @Immanent Ike al zegt.
theobril @laptopleon2 september 2022 18:50
Dat idee van onderlinge economische belangen, Duitsland geloofde er nogal in, als brenger van stabiliteit, heeft recent nogal aan geloofwaardigheid ingeboet.
laptopleon @theobril2 september 2022 20:12
Er werd veel groente, fruit, kaas, naar Rusland geëxporteerd. Rusland heeft eerst die afhankelijkheid van Europa jarenlang afgebouwd. Andersom niet. Dus dat idee klopt nog steeds: De onderlinge afhankelijkheid is er niet meer. Nu zit Europa klem qua afhankelijkheid, maar Rusland niet.
theobril @laptopleon2 september 2022 20:17
Geen idee of het nu groot feest is in Russia. Volgens sommige bronnen beginnen ze bepaalde onderdelen wel te missen, zo autark zijn ze mogelijk ook weer niet.
laptopleon @theobril2 september 2022 20:22
Voor de gewone man zal het er niet beter op zijn geworden, maar dat is dus al heel lang bezig, sinds de groente/fruit handelsboycot en ook daarvoor. Het is blijft een tweedewereldland.
Cerberus_tm @laptopleon3 september 2022 04:44
Wat betreft afhankelijkheid: Rusland kan moeilijk zijn gas naar buiten Europa exporteren, en deels is het ook lastig voor zijn olie. Dus Rusland is ook wel afhankelijk van Rusland. Maar het land is bereid een hoge prijs te betalen, en we zitten net in een tijd van enorme vraag naar energie door het einde van de Coronarecessie, waardoor de prijzen zo hoog zijn dat Rusland nog steeds veel geld binnenkrijgt ondanks de sterk gedaalde export van gas.
tw_gotcha @themadone3 september 2022 11:16
De Chinezen zijn eigenlijk niet onbetrouwbaar, het is glashelder wat ze willen (expansie en de nr 1 van de wereld worden, economisch en cultureel) en daar zijn ze heel duidelijk over. De US is onbetrouwbaarder in de de wisseling tussen presidenten die met decreten steeds weer een andere koers varen en waar mondiale beslissingen genomen worden voor interne politiek.. Beide landen zijn verschrikkelijk op het moment. Ik zou in beide absoluut niet willen wonen.

Vanochtend in het nieuws dat de US Taiwan bewapend voor 1.1 miljard dollar. De Chinezen over de zeik. Niet een derde wereld oorlog maar als het tot een conflict komt dan wel een tussen de twee grootste spelers. De zogenaamde global economy valt uit een in blokken: de US, EU, Japan en ZO Azie, China en Rusland en een stel Afrikaanse landen, India zal nog blijken. De rest is een spel van wie vriendjes wil worden met wie. Het enige voordeel van deze beweging is dat we weer dichter bij huis gaan produceren en ook de energie dichter bij huis halen (hoop ik).
obimk1 @themadone2 september 2022 13:43
Xi heeft zijn hand overspeelt en bijvoorbeeld het huidige Chinese 0 covid beleid is een mega risico voor de wereld wijde supply chain.
Ga zo door XI, over een paar jaar zal China compleet verdwenen zijn uit de supply chain. Mag dan "goedkoop" zijn, maar onbetrouwbaar zijn is de ramp hier.
Some12 @themadone2 september 2022 14:05
Lekker er onderuitkomen door te buigen. Dan dreigt men gewoon door naar een volgend land. Oeps. Voorkomen. Oeps weer een democratie kwijt.

Ik weet heel erg zeker dat de VS juist Taiwan zal willen blijven verdedigen.
laptopleon @gundenium2 september 2022 13:37
De geschiedenis leert juist dat een volk in het nauw rare sprongen maakt. Het is voor iedereen beter als er over en weer een goede boterham verdient wordt, gehandeld wordt, begrip voor elkaar is.

Idealiter is er een goede balans qua macht en middelen. Niet alle macht bij één of twee landen, maar gespreid over meer, die allemaal meer baat hebben bij samenwerking dan bij tegenwerking.
theobril @laptopleon2 september 2022 20:37
De geschiedenis leert ook dat volken die niet in het nauw zitten, rare sprongen kunnen maken. Rare sprongen lijken er sowieso gemaakt te moeten worden.
theobril @gundenium2 september 2022 18:53
Je hebt mogelijk geeneens helemaal ongelijk, maar je woordkeuze helpt niet :)
Immanent Ike @laptopleon2 september 2022 12:33
Dat zal een van de redenen zijn maar wat ook meespeelt is dat de coronacrisis heeft aangetoond dat de VS ontzettend afhankelijk is van wat zich in Zuidoost Azië afspeelt. Door zulke belangrijke industrie weer in de VS te zetten zijn ze beter bestand tegen globale crisissen van welke aard dan ook.
SillieWous @laptopleon2 september 2022 12:49
Want er is natuurlijk maar één reden waarom de VS liever niet ziet dat Taiwan onder Chinese invloed komt. Overigens is binnenvallen zeker niet de enige manier hoe China die invloed kan bereiken.
firest0rm @laptopleon2 september 2022 15:37
Chip fabricage is niet de enige reden waarom verenigde staten Taiwan verdedigen.
Het eiland functioneert ook gewoon als afknijp punt voor chinezen wereld handels route voor scheepvaart.
Als er ooit Amerikaanse sancties plaats vinden op China dan is het vrij makkelijk om dat stukje af te knijpen
Cerberus_tm @firest0rm3 september 2022 04:52
Hoe bedoel je dat precies, een afknijppunt? Chinese schepen hoeven toch helemaal niet in de buurt van Taiwan te varen?
firest0rm @Cerberus_tm3 september 2022 11:53
Wel als ze willen handelen met de globale markt. de zuidelijke zeevaart route is gemakkelijk te blokkeren door verschillende landen en china heeft daar niet echt een antwoord op.
Singapore is grote wurg punt voor china.

Verder functioneert Taiwan als een deksel voor de toegankelijkheid voor china tot te pacific ocean.
Net zoals de filippines, japan en Zuid-Korea.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 1 augustus 2024 22:09]

Cerberus_tm @firest0rm3 september 2022 15:15
Ik begrijp het niet helemaal: bedoel je dat de Amerikanen een grote vloot voor de kust van China leggen om alle schepen tegen te houden o.i.d.? Anders kunnen die toch gewoon naar Europa e.d. varen? Misschien met een klein omweggetje, maar op de totale reistijd is dat wel te behapstukken.

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 1 augustus 2024 22:09]

firest0rm @Cerberus_tm6 september 2022 11:39
Ja bij sancties worden schepen actief geweerd en is omvaren niet tot nauwelijks mogelijk.
Dit gebeurd bijvoorbeeld ook bij Noord-Korea. Schepen worden daar actief geweerd of gecontroleerd op goederen.

Dit is deels ook een reden waarom china bezig is met een handels route dat over land gaat naar Europa. Ze willen niet afhankelijk zijn van een enkele handels route die afgeknepen kan worden.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 1 augustus 2024 22:09]

Cerberus_tm @firest0rm6 september 2022 18:25
Nou, ik vind het moeilijk te geloven dat schepen geblokkeerd worden in internationale wateren buiten oorlogstijd. Het lijkt mij niet dat dat bij Noord-Koreaanse schepen gebeurd? Als ze Zuid-Koreaanse of Japanse wateren binnenvaren, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar Chinese schepen kunnen gewoon prima vanaf de Chinese kust internationale wateren invaren, en in vredestijd kan niemand dat tegenhouden.
firest0rm @Cerberus_tm6 september 2022 19:36
Als die sancties plaats vinden dan zijn het überhaupt geen vredenstijden meer.
Je vergelijking gaat daarom ook niet op.

F.y.i Noord Korea is nog steeds officieel in oorlog met Zuid Korea ze hebben nooit een vredesverdrag gesloten.
Cerberus_tm @firest0rm7 september 2022 01:39
Misschien is het dan handig om 'sancties' te definiëren? Er zijn nu verregaande sancties tegen Rusland ingesteld, maar Russische schepen mogen nog gewoon door de Sont varen: dat zijn zelfs territoriale wateren van Denemarken. Laat staan dat NATO-schepen Russische schepen in internationale wateren zouden blokkeren. Ik ben wel benieuwd of je daarvan een voorbeeld hebt in vredestijd.

Tussen Noord- en Zuid-Korea is het officieel nog oorlog. Maar toch blokkeren ze elkaars schepen echt niet in internationale wateren.

Ik kan me wel voorstellen dat Taiwan betekenis zou kunnen krijgen in een oorlog tussen China en Amerika: dan kan het handig zijn als Amerikaanse basis, van waaruit dan ook schepen rond China zouden kunnen patrouilleren en Chinese schepen blokkeren in internationale wateren. Al weet ik niet of dat echt veel bijdraagt boven de vele Amerikaanse bases die daar al zijn, o.a. in Japan, Korea, Okinawa, Guam, Filippijnen, Maleisië.
https://cdn.i-scmp.com/si...a6b07e40a_972x_151619.jpg

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 1 augustus 2024 22:09]

Ladiesman777 @laptopleon3 september 2022 08:25
Als je ziet dat TSMC in 2024 al een 5nm fabriek klaar heeft in US Kan je eigenlijk wel concluderen dat America echt een invasie verwacht van China op Taiwan. Ze denken zelfs dat China Globale doelen hebben.
machiel 2 september 2022 15:20
Ik vraag me of hoe ze het staffingprobleem gaan oplossen. Geld verzamelen is in deze industrie niet het grootste probleem, een constante aanwas van zeer hoog opgeleid personeel. 17.000 mensen rekruteren op een bevolking van 1.7 miljoen lijkt me niet makkelijk haalbaar.
Defi15 @machiel2 september 2022 16:39
Gelukkig is de wereld groter dan 1.7 miljoen mensen.
Dat Micron waarschijnlijk ook wel mensen zal aannemen die buiten Idaho wonen is een understatement, dat zullen ze zeer zeker doen :)
mhaket @Defi153 september 2022 10:15
Maar ook daar wordt de spoeling dunner en dunner...
machiel @Defi153 september 2022 13:53
Uiteraard maar naar verhouding is het nog steeds veel. Die mensen moeten dan ook ergens wonen, hun kinderen moeten een school vinden etc.

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