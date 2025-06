Micron begint productie GDDR6X-geheugen met 24Gbit/s-snelheden voor nieuwe gpu's

Micron is begonnen met het produceren van snellere GDDR6X-geheugenmodules met snelheden van 24Gbit/s. Dat bevestigt de Amerikaanse fabrikant op zijn website. De modules zijn bedoeld voor toekomstige videokaarten, vermoedelijk van Nvidia.

Micron heeft zijn GDDR6X-webpagina onlangs bijgewerkt met nieuwe informatie over de nieuwe 24Gbit/s-GDDR6X-modules. Dat merkte Twitter-gebruiker harukaze5919 op. Op de website staat nu dat deze geheugenchips in productie zijn. Iedere GDDR6X-module krijgt een capaciteit van 16Gbit, wat neerkomt op 2GB per chip. Meerdere van die chips kunnen vervolgens gecombineerd worden op een videokaart. De huidige GeForce RTX 3090 Ti heeft bijvoorbeeld twaalf geheugenchips, voor een totale geheugencapaciteit van 24GB.

Micron kondigde eerder al aan dat het werkt aan GDDR6X-geheugenchips die snelheden tot 24Gbit/s halen en bedoeld zijn voor toekomstige videokaarten. Momenteel levert het bedrijf GDDR6X-modules met snelheden tot 21Gbit/s. Micron vertelde in april dat de nieuwe, snellere chips bedoeld zijn voor 'de datahongerige toepassingen van de toekomst'.

Naar verwachting worden de 24Gbit/s-modules gebruikt in komende videokaarten van Nvidia. Micron werkte nauw samen met Nvidia voor de ontwikkeling van GDDR6X. Dit geheugentype wordt tot nu toe dan ook exclusief gebruikt voor Nvidia-gpu's. Bij de release in 2020 kwam Micron met GDDR6X-modules die snelheden tot 19,5Gbit/s haalden, die onder meer werden gebruikt in de GeForce RTX 3090 en RTX 3080. De RTX 3090 Ti, die eerder dit jaar verscheen, gebruikt de nieuwere 21Gbit/s-geheugenchips.

De release van de eerste GeForce RTX 40-videokaarten wordt over een aantal maanden verwacht. Nvidia zou later dit jaar onder meer met een RTX 4090 komen. De RTX 4080 en andere lager gepositioneerde kaarten worden later verwacht. Die videokaarten zullen naar verwachting gebruikmaken van de bestaande GDDR6X-geheugenchips met lagere snelheden. Het topmodel, een mogelijke RTX 4090 Ti of Titan, zou gebruikmaken van de 24Gbit/s-modules, schrijft ook VideoCardz.