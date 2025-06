Toezichthouder Californië: Tesla misleidt consument met reclame voor Autopilot

De Department of Motor Vehicles uit Californië beschuldigt Tesla van het misleiden van consumenten. Volgens de toezichthouder zijn de reclames die het bedrijf maakt voor zijn zelfrijdende functies misleidend.

De DMV stelt in zijn beschuldigingen dat Tesla's advertenties voor zijn zelfrijdende features, Autopilot en Full Self-Driving, misleidend zijn. De namen van die features zouden bijvoorbeeld de indruk wekken dat de auto's meer autonoom kunnen rijden dan in werkelijkheid mogelijk is. De DMV stelt ook dat de advertenties van Tesla suggereren dat de auto's al volledig kunnen functioneren als een zelfrijdende auto, maar dat dat nog niet het geval is. Daarmee zou het bedrijf onder meer de Californische Civil Code overtreden.

Tesla 'heeft verklaringen afgelegd of verspreid die onwaar of misleidend zijn, en niet gebaseerd op feiten', schrijft de DMV in zijn klacht. De toezichthouder verwijst daarbij onder meer naar Full Self-Driving-beschrijvingen op de website van Tesla. "Het enige wat u hoeft te doen is in te stappen en uw auto te vertellen waar u heen moet. Als u niets zegt, kijkt uw auto naar uw agenda en brengt u daarheen als veronderstelde bestemming. Uw Tesla zoekt de optimale route uit, navigeert door stedelijke straten, complexe kruispunten en snelwegen", staat op de website van de autofabrikant.

Full Self-Driving is momenteel nog een bètafunctie, die Tesla-gebruikers voor 12.000 dollar kunnen ontgrendelen. Het betreft een feature waarmee Tesla-voertuigen zelfstandig kunnen sturen, accelereren en remmen. Het gaat daarbij echter om zelfstandig rijden op 'level 2', waarbij er nog steeds een bestuurder achter het stuur moet zitten. Tesla waarschuwt klanten dan ook dat ze hun handen niet van het stuur mogen halen en moeten opletten terwijl de functie actief is, maar volgens de DMV is dat onvoldoende en 'in tegenspraak' met de andere beschrijvingen op zijn website.

De klacht is ingediend bij de Office of Administrative Hearings in Californië. De toezichthouder wil een hoorzitting. Als de DMV gelijk krijgt, dan riskeert Tesla onder meer geldboetes. Het is ook mogelijk dat Tesla's licentie om voertuigen te mogen verkopen in Californië kan worden opgeschort. Vermoedelijk zal de mogelijke straf lager uitvallen. De DMV vertelt aan de LA Times dat het aan Tesla wil vragen om meer realistisch te adverteren met zijn functies voor autonoom rijden als de toezichthouder wint. Tesla heeft nog niet gereageerd op de klachten van de DMV.