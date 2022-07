Tesla verkocht 75 procent van zijn bitcoin voor verbeteren liquiditeit

Tesla heeft het afgelopen kwartaal grofweg driekwart van de bitcoinvoorraad verkocht waarbij 936 miljoen dollar verdiend is, omgerekend ruim 913 miljoen euro. Volgens ceo Elon Musk werd de cryptovaluta verkocht na zorgen over de liquiditeit van Tesla.

In een webcast geeft ceo Elon Musk uitleg over de beslissing om het merendeel van de voorraad bitcoin te verkopen: "We hebben een aanzienlijk deel van onze bitcoineigendommen verkocht vanwege de onbekende duur van de covidlockdowns in China. Het was belangrijk voor ons om onze liquiditeitspositie te verbeteren." Musk benadrukt dat Tesla 'open staat' voor toekomstige investeringen in bitcoin; de recente verkoop van de cryptovaluta zou niet als een oordeel op de cryptomunt gezien moeten worden. Hij zegt ook nadrukkelijk dat er geen dogecoin is verkocht, een andere cryptomunt waar Musk zijn steun regelmatig voor uitspreekt.

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre Tesla met de verkoop van bitcoin eventueel verlies draait. Het autobedrijf investeerde begin 2021 anderhalf miljard dollar in bitcoin en ging de munt als betaalmiddel voor Tesla's accepteren. Met de verkoop van 75 procent van de hoeveelheid bitcoin zou grofweg 1,1 miljard euro aan fiatvaluta terugverdiend moeten worden, maar dat is vanwege de sterk gedaalde waarde van de virtuele munt niet van toepassing. Mocht Tesla daarnaast ook nog eens bitcoin verdiend met de verkoop van voertuigen hebben verkocht, dan is het gedraaide verlies nog veel groter. Overigens was bitcoin nog geen twee maanden lang een geldig betaalmiddel bij Tesla; het besluit werd binnen 49 dagen teruggedraaid omdat het delven en verhandelen van bitcoin te slecht voor het milieu zou zijn.

Verder meldt Tesla in de recente kwartaalcijfers dat er in het tweede kwartaal van 2022 een winst van ruim 2,2 miljard euro is geboekt; een daling van bijna 32 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Nog steeds is de huidige winst bijna verdubbeld vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de omzet is ietwat gedaald sinds het eerste kwartaal van dit jaar, maar met grofweg 40 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.