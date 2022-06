Tesla gaat bitcoin accepteren als betaalmiddel

Tesla zegt binnenkort bitcoins te gaan accepteren als betaalmiddel. Ook heeft het bedrijf van Elon Musk een investering van 1,5 miljard dollar in de digitale munt gedaan. Musk staat al langer bekend als voorstander van cryptocurrency.

De investering van 1,5 miljard dollar in bitcoins staat gemeld in een document dat Tesla heeft aangeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat ook dat de autofabrikant verwacht 'binnenkort' bitcoins te gaan accepteren als een betaalmethode. Wanneer dat precies zal zijn en hoe dat geïmplementeerd zal worden, is nog niet bekend.

In het document staat dat de mogelijkheid van het betalen met bitcoins af zal hangen van wettelijke bepalingen en aanvankelijk zal het gaan om een beperkte mogelijkheid. Dat zou kunnen betekenen dat Tesla bitcoin enkel in bepaalde regio's accepteert als betaalmiddel.

Tesla is de eerste autofabrikant die betalingen in bitcoins toestaat en een van de weinige grote bedrijven die cryptocurrency accepteren als betaalmiddel. Ook Microsoft accepteert bitcoins; bij het techbedrijf kunnen gebruikers hun account opwaarderen met de digitale munt.

De waarde van de bitcoin is in de afgelopen maanden toegenomen. Na de bekendmaking van de investering van Tesla is de waarde verder gestegen. Op het moment van schrijven is een bitcoin ongeveer 36.000 euro waard.