De virtuele munt bitcoin is 50.000 dollar waard. De symbolische grens werd door sommige exchanges in de nacht van maandag of dinsdag al kort bereikt, maar lijkt nu op vrijwel alle beurzen zoveel waarde te hebben of hebben gehad.

De meeste exchanges tonen een prijs die op het moment van schrijven vlak onder de 50.000 dollar ligt. Rond half twee in de middag werd de symbolische grens daar kort bereikt. 50.000 dollar is omgerekend ongeveer 41.000 euro. Het is een nieuw record voor de cryptomunt, die de laatste maanden opvallend snel in waarde is gestegen.

Begin januari werden kort achter elkaar de vorige records van 30.000 en 40.000 dollar gehaald. Medio december was een bitcoin nog 20.000 dollar waard. Dat was in 2017 ongeveer de hoogste waarde van wat toen een snelle stijging was. Destijds stortte de koers in een paar weken weer in richting de 9000 dollar.

De bitcoin fluctueert veel in waarde. Over het algemeen lijkt er een stijgende lijn in de waarde te zien, maar het verschil kan in enkele dagen of zelfs uren tot duizenden euro's oplopen. De laatste maanden is er meer aandacht voor de munt door institutionele investeerders. Het bedrijf MicroStrategy kocht vorig jaar 21.454 bitcoins als investering. Onlangs besloot ook Tesla bitcoins te accepteren als betaalmiddel. Desondanks blijft het praktische nut van de munt beperkt, met name door de prijsfluctuaties. Ook heeft de munt andere praktische problemen zoals het gigantische stroomverbruik.