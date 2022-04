'India wil mining en bezit van cryptocurrency verbieden'

India werkt naar verluidt aan wetgeving die het bezit van, de handel in en mining van cryptocurrency verbiedt. Het wetsvoorstel zou huidige bezitters van cryptomunten zes maanden de tijd geven om die te verkopen.

Het wetsvoorstel is nog niet naar buiten gebracht, maar een overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat er aan wordt gewerkt. De Indiase overheid zou er vertrouwen in hebben dat de wet doorgevoerd kan worden. Volgens de bron van Reuters stelt de wet de handel in, het bezit van en het minen van cryptocurrency strafbaar.

De wet zou bezitters van cryptocurrency tot zes maanden de tijd geven om die te verkopen en daarna zou begonnen worden met handhaven. Welke straffen er in het wetsvoorstel zijn opgenomen, is niet bekend. Volgens schattingen zijn er in India acht miljoen mensen die cryptomunten bezitten, met een totale waarde van 100 miljard roepies, omgerekend zo'n 1,2 miljard euro.

De maatregel is in lijn met de agenda van de regering, schrijft Reuters. In januari opperde de overheid al dat private cryptomunten zoals bitcoin verboden zouden moeten worden en dat de regering aan een framework moet werken voor een eigen digitale munt. Met de wetgeving zou er geen verbod komen op het gebruik van blockchaintechnologie. Dat zou India juist willen stimuleren.