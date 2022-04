Gerucht: Microsoft werkt aan opvolger Surface Duo met 5G en betere camera

Microsoft zou werken aan een opvolger voor zijn Android-smartphone Surface Duo. De Surface Duo 2 zou deze herfst moeten verschijnen en onder meer voorzien zijn van 5G-ondersteuning, een betere camera en een snellere processor.

Microsoft werkt sinds de tweede helft van vorig jaar aan de opvolger van de Surface Duo, meldt Windows Latest. Daarbij gaat het onder meer om de integratie van 5G, zo vermeldde een vacaturetekst eerder al. Ook zocht Microsoft iemand voor het upgraden van de camera-app. De processor zou ook een upgrade moeten krijgen. Het eerste model van de Surface Duo heeft een Snapdragon 855-soc.

Daarnaast wil Microsoft de software verbeteren, vermeldt de site. Zo heeft Microsoft een Obscure Regions-api in de broncode van Android gezet. Die laat weten aan de software welke gedeeltes van het scherm al zijn ingenomen door andere taken of door de systeeminterface.

Microsoft bracht zijn Surface Duo in september vorig jaar in de Verenigde Staten uit. De telefoon kwam vorige maand uit in Duitsland en Frankrijk voor 1549 euro. Het Android 10-toestel heeft twee schermen, verbonden via een scharnier.