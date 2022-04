Microsoft wil eerste Surface Duo dit jaar van Android 11-upgrade voorzien

Microsoft zegt te werken aan een Android 11-upgrade voor de Surface Duo en zegt deze update voor het einde van het jaar te willen verspreiden. Het bedrijf deelt nog geen details over de update. In Android 11 zit standaard ondersteuning voor apparaten met meerdere schermen.

Tegenover The Verge bevestigt Microsoft nog aan updates voor de originele Surface Duo te werken en de upgrade dit jaar te willen verspreiden. Volgens een eerder bericht van de Duitse website DR Windows stond die Android 11-upgrade eerder nog gepland voor deze zomer. Het is onduidelijk of deze informatie niet klopte of dat Microsoft meer tijd nodig had voor de update.

Woensdag kondigde Microsoft de Surface Duo 2 aan. Deze smartphone is bedoeld voor de zakelijke markt en krijgt bij introductie Android 11 mee. Het ligt voor de hand dat de originele Surface de softwarematige verbeteringen van de Duo 2 met de Android 11-upgrade zal krijgen. Zo is de Surface Duo 2 standaard ingesteld op rechtshandig gebruik, waarbij het rechter scherm als het primaire scherm wordt gezien. Microsoft gaf eerder aan de Surface Duo voor drie jaar lang van updates te willen voorzien.