Microsoft brengt Surface Duo uit in Nederland voor 1565 euro

Microsoft heeft zijn Android-telefoon Surface Duo dinsdag uitgebracht in Nederland. De smartphone met twee schermen is beschikbaar vanaf 1564,89 euro. De Surface Duo kwam vorig jaar al uit in de VS en in februari verscheen de telefoon ook al in Frankrijk en Duitsland.

Op de Nederlandse website van Microsoft kondigt de techgigant de smartphone aan voor de Nederlandse markt. Het was lange tijd onduidelijk of de telefoon ook naar Nederland zou komen. Op dit moment is het nog onbekend of de smartphone ook in de rest van de Benelux verschijnt

Microsoft biedt de Surface Duo aan in twee varianten. De goedkoopste variant kost 1564,89 euro en heeft 128GB opslagruimte. De versie met 256GB opslagruimte kost 1664,11 euro. Op dit moment wordt de telefoon verkocht via resellers gericht op zakelijke klanten.

De Surface Duo kwam op 10 september vorig jaar uit in de VS. Reviewers waren bij de release kritisch over de smartphone. Apps zouden traag zijn en niet goed kunnen omgaan met de twee schermen. Daarnaast zou de telefoon niet prettig zijn om mee te bellen.

Volgens geruchten werkt Microsoft ook al aan een opvolger van de Surface Duo. De opvolger zou in de herfst van 2021 moeten verschijnen en voorzien zijn van 5G-ondersteuning, die ontbreekt bij het huidige model.