Microsoft Surface Duo 2 met Snapdragon 888-soc verschijnt in Geekbench

De onaangekondigde Microsoft Surface Duo 2-smartphone is verschenen in de Geekbench-database. Er gaan al langer geruchten rond over een Surface Duo 2 en eerder verschenen er al foto's van de vermeende smartphone.

Uit de Geekbench-listing blijkt dat de Surface Duo 2 beschikt over een Qualcomm Snapdragon 888-soc, zoals al werd verwacht. De 5nm-chip wordt bij Samsung gemaakt en beschikt onder andere over een geïntegreerd 5G-modem en acht cores. De voorgaande Surface Duo had een Snapdragon 855 van Qualcomm, die bij release van de smartphone al een generatie oud was.

Verder zou de komende Surface Duo 2 over 8GB geheugen beschikken, waar zijn voorganger 6GB geheugen had. De komende smartphone draait ook op Android 11, blijkt uit de Geekbench-resultaten. De smartphone haalt een singlecore-score van 1091 en een multicore-resultaat van 3517, wat overeenkomt met de resultaten van andere Snapdragon 888-smartphones.

Eerder deelde YouTube-gebruiker Tech Rat al foto's van een vermeende Surface Duo 2, waarbij Windows Central kon bevestigen dat de foto's echt zijn. Uit de afbeeldingen blijkt onder andere dat de cameraset-up wordt vernieuwd, met meerdere camerasensoren. Vermoedelijk krijgt het toestel een telelens en een ultragroothoekcamera, naast een primaire camerasensor.

Volgens geruchten brengt Microsoft de Surface Duo 2 in september of oktober uit. De eerste Surface Duo verscheen in september 2020, waarbij reviewers stelden dat het toestel buggy en 'nog niet klaar voor release' was. Microsoft heeft zelf nog niets bekendgemaakt over een Surface Duo-opvolger.