Gerucht: opvolger Microsoft Surface Duo krijgt 'camerabump' en grotere schermen

De opvolger van de Microsoft Surface Duo krijgt volgens Windows Central een 'camerabump' en een 'soc voor een vlaggenschip van 2021'. Ook zouden er grotere schermen in zitten. De telefoon zou voor het einde van het jaar moeten verschijnen.

De opvolger van de Surface Duo heeft als codenaam Zeta, zegt Windows Central. De gebruikte soc is vermoedelijk een Qualcomm Snapdragon 888, speculeert de site. De huidige Surface Duo gebruikt een verouderde soc, de Snapdragon 855 van enkele jaren geleden.

Daarnaast herhaalt Windows Central een eerder gerucht dat de nieuwe versie NFC en 5G zal bevatten. Dat bleek ook al uit een eerder gerucht. Die vermeldde ook dat Microsoft de software zou willen verbeteren. Daarbij gaat het onder meer om gebruik van een Obscured Regions-api die in de broncode van Android is gezet. Die laat weten aan de software welke gedeeltes van het scherm al zijn ingenomen door andere taken of door de systeeminterface.

De eerste Surface Duo kwam in april uit in Nederland. De goedkoopste variant kost 1564,89 euro en heeft 128GB opslagruimte. De versie met 256GB opslagruimte kost 1664,11 euro. Op dit moment wordt de telefoon verkocht via resellers gericht op zakelijke klanten.