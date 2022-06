Microsoft introduceert 22 september nieuwe Surface-apparaten

Microsoft houdt op 22 september een Surface-evenement. Tijdens deze online presentatie zal het bedrijf spreken over 'Windows 11 en Surface-apparaten'. Volgens eerdere geruchten komt het bedrijf met een Surface Duo 2-smartphone en een nieuwe Surface Pro.

Microsoft zendt de presentatie op woensdag 22 september om 17.00 uur Nederlandse tijd uit. Het bedrijf toont daarbij een afbeelding van een nieuw Surface-apparaat met magnetisch toetsenbord, hoewel daarover nog geen details bekend zijn.

Er gaan al langer geruchten rond over nieuwe Surface-apparaten van Microsoft. Recent verschenen er foto's en details over een Surface Duo 2-smartphone, die onder andere zou beschikken over een Qualcomm Snapdragon 888-soc en grotere schermen dan zijn voorganger. Ook zou dat toestel beschikken over meerdere camera's, waar zijn voorganger een enkele camera had. Naar verwachting kondigt Microsoft die smartphone dan ook op 22 september aan.

Windows Central schrijft dat Microsoft mogelijk ook een Surface Pro 8 en Surface Go 3 toont. Die laatstgenoemde verscheen eerder al in Geekbench, waaruit bleek dat het apparaat vermoedelijk wordt geleverd met een Intel Pentium Gold 6500Y- of Intel Core i3-10100Y-cpu. De vermeende Surface Pro 8 krijgt naar verwachting een Intel Tiger Lake-processor, scherm met hogere verversingssnelheid en een vernieuwd ontwerp, aldus de techwebsite.

Het Surface-evenement vindt een kleine twee weken voor de release van Windows 11 plaats. Dat OS komt op 5 oktober uit, hoewel de uitrol daarvan tot medio 2022 kan duren. Naar verwachting zullen de nieuwe Surface-apparaten gebruikmaken van Windows 11, met uitzondering van de Surface Duo 2-smartphone; die wordt naar verwachting geleverd met Android 11.