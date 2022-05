Microsoft Surface Laptop Go met 12,4"-scherm verschijnt 27 oktober voor 629 euro

Microsoft brengt de Surface Laptop Go met 12,4"-scherm op 27 oktober op de markt voor een adviesprijs vanaf 629 euro. Van de Surface Pro X verschijnt een versie met een krachtigere Arm-soc, de SQ2 processor.

Microsoft kondigde de Surface Laptop Go donderdagmiddag officieel aan, nadat eerder op de dag de specificaties al online kwamen. De Surface Laptop Go is volgens het bedrijf 'de meeste betaalbare Surface-laptop ooit'. De startprijs is 649 euro en voor dat geld krijgen kopers een laptop met 12,4"-touchscreen met een 3:2-beeldverhouding en een resolutie van 1536x1024 pixels.

Microsoft rust het apparaat met een niet nader aangeduide Core i5-quadcore van de tiende generatie uit. Het gaat daarbij waarschijnlijk om de Core i5-1130G7. Er verschijnen drie configuraties. Voor de startprijs krijgen gebruikers 4GB ram en 64GB eMMC-flashopslag. De laptop heeft een Precision-trackpad en een full-size toetsenbord. De twee duurdere modellen hebben een vingerafdruklezer geïntegreerd in de powerknop die inloggen via Windows Hello mogelijk maakt. De 720p-webcam ondersteunt geen Windows Hello. Verder heeft het apparaat twee USB-poorten: een van Type A en een van Type C.

Surface Laptop Go-modellen Intel Core i5, 4GB RAM, 64GB eMMC-opslag: €649 Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB ssd-opslag: €799 Intel Core i5, 8GB RAM, 256GBGB ssd-opslag: €999

Surface Pro X

Microsoft heeft ook zijn Surface Pro X een upgrade gegeven met een SQ2-processor, die het bedrijf samen met Qualcomm ontwikkelde. In feite gaat het om een aangepaste Snapdragon 8cx Gen 2 5G, die Qualcomm vorige maand aankondigde. De SQ2 wordt gecombineerd met een Gigabit LTE-modem. De overige specificaties zijn identiek aan die van de bestaande Pro X: er is een 13"-scherm met 2880x1920 pixels, 16GB ram en maximaal 512GB ssd-opslag en die ssd is relatief eenvoudig te vervangen. De Surface Pro X met SQ2-soc is vanaf 27 oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 1699 euro.

Surface Pro X 2020-modellen Surface Pro X - SQ1 processor, 8GB RAM, 128GB ssd-opslag: €1149 Surface Pro X - SQ1 processor, 8GB RAM, 256GB ssd-opslag: €1449 Surface Pro X - SQ2 processor, 16GB RAM, 256GB ssd-opslag: €1699 Surface Pro X - SQ2 processor, 16GB RAM, 512GB ssd-opslag: €2049

Vijf nieuwe accessoires

Microsoft introduceert daarnaast vijf accessoires, waaronder het Microsoft Designer Compact Keyboard, dat kan schakelen tussen drie Bluetooth-apparaten en vanaf 8 december te koop is voor een adviesprijs van 80 euro. Ook verschijnt het numerieke Number Pad vanaf 1 oktober voor 30 euro en komt de 4K Wireless Display Adapter voor 80 euro vanaf die datum uit. Vanaf 1 oktober zijn ook twee nieuwe muizen verkrijgbaar: de Bluetooth Ergonomic Mouse voor 60 euro en de lichte Modern Mobile Mouse voor 35 euro.