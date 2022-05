Spotify verhoogt prijs Premium Family in België naar 16 euro

Spotify licht klanten in België in over een prijsverhoging voor het familieabonnement. De prijs van het pakket stijgt met een euro per maand en kost daardoor maandelijks 16 euro in plaats van 15 euro.

Tweakers kreeg van meerdere gebruikers de melding dat ze een e-mail van Spotify hadden ontvangen over de prijsverhoging van het familieabonnement. Inmiddels staat de nieuwe prijs ook op de site van het bedrijf. De prijsverhoging van 15 euro naar 16 euro per maand geldt vanaf 1 oktober en wordt voor bestaande klanten toegepast vanaf de factuurdatum per november.

Als reden voor de verhoging noemt het bedrijf in de e-mail dat deze nodig is 'om te blijven innoveren en investeren en onze Premium Family-gebruikers de beste ervaring te bieden, zoals nieuwe inhoud en meer functies waarvan je samen als gezin en als individu kunt genieten'.

De prijzen voor een individueel-, duo- en studentenabonnement blijven respectievelijk 10, 13 en 5 euro. In Nederland lijkt de prijsverhoging nog niet aangekondigd te zijn en niet bekend is of deze, en zo ja wanneer deze doorgevoerd wordt. Het Family-abonnement is Spotify's abonnement voor maximaal zes accounts voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.