Spotify brengt Premium Duo uit in Nederland en België voor 13 euro per maand

Spotify heeft zijn Premium Duo-abonnement uitgebracht in Nederland en België. Het gezamenlijke abonnement kost 13 euro per maand. Het is bedoeld voor twee personen op hetzelfde adres en zij krijgen beiden een eigen, apart Premium-account.

In maart vorig jaar bleek al dat Spotify deze abonnementsvorm voor tweetallen aan het testen was en in het najaar kwam het Duo-abonnement al uit in zestien Latijns-Amerikaanse landen, aangevuld met Denemarken, Ierland en Polen. Die lijst van landen is nu uitgebreid tot 55. Behalve in Nederland en België is het Premium Duo-abonnement nu ook uit in tal van andere landen wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten en Australië.

Premium Duo komt naast de andere betaalde abonnementen te staan, te weten het reguliere Premium-abonnement, het Family-abonnement en het studentenabonnement. Het reguliere Premium-abonnement is voor een persoon en kost 10 euro per maand, terwijl het Family-abonnement toegang geeft tot maximaal zes accounts en in totaal 15 euro per maand kost. Het studentenabonnement biedt een enkele account voor 5 euro per maand en staat open voor studenten van universiteiten, hogescholen en MBO-instellingen. Spotify is los van Premium ook gratis te gebruiken, maar dat gaat gepaard met advertenties.

Met Duo Premium krijgen tweetallen toegang tot een aantal extra's, zoals Duo Mix. Dit is de mogelijkheid om Spotify een op maat gemaakte speellijst te laten genereren op basis van muziek die gebruikers afzonderlijk van elkaar luisteren. Deze lijst wordt met enige regelmaat bijgewerkt aan de hand van de gedeelde luistergeschiedenis. Gebruikers die niet willen dat hun luistergeschiedenis hiervoor wordt ingezet, kunnen dat in de instellingen uitschakelen.

Bestaande Premium-abonnees kunnen overstappen op het Duo-abonnement door dit aan te passen op hun accountpagina. Bij een overstap naar Premium Duo behouden Spotify-gebruikers hun opgeslagen muziek, podcasts en aanbevelingen.