Spotify laat artiesten muziek promoten via persoonlijke aanbevelingenalgoritme

Spotify komt met een nieuwe dienst waarbij artiesten bepaalde muziek als prioriteit kunnen aanmerken, waarna dat als signaal wordt meegenomen door het algoritme dat persoonlijke luistersessies bepaalt.

Volgens Spotify betekent de introductie van deze dienst dat de artiest meer zeggenschap zou moeten krijgen over hoe bepaalde muziek op het streamingplatform wordt gevonden en ontdekt. Het maakt het mogelijk voor de algoritmen om ook rekening te houden met wat belangrijk is voor de artiesten, bijvoorbeeld nummers waar zij erg enthousiast over zijn of een productie die viral is gegaan.

Spotify benadrukt dat de tool toegankelijk is voor artiesten in elke fase van hun carrière en dat er geen enkel budget voor nodig is om er gebruik van te maken. Als ruil voor de extra promotie krijgen artiesten, labels of rechthebbenden wel te maken met een speciaal royaltytarief. Dat tarief is lager dan normaal, al zegt Spotify niet hoeveel lager. Het idee is dat door de promotie nummers populairder kunnen worden en vaker gedraaid worden buiten de Spotify-onderdelen waar de promoties en de lagere tarieven gelden. Artiesten kunnen de promoties uitzetten als het ze te weinig oplevert.

Voorlopig wordt de tool alleen getest in bepaalde delen van Spotify, te weten Radio en Autoplay. Volgens het bedrijf achter de streamingdienst zijn dat plekken waar luisteraars specifiek zoeken naar nieuwe muziek. Voorlopig verschijnen de promotienummers dus niet in andere speellijsten, al kan dat in de toekomst veranderen.

De streamingdienst benadrukt dat de tevredenheid van luisteraars de hoogste prioriteit is. Vanuit die opvatting worden er geen garanties gegeven aan artiesten dat de nummers ook daadwerkelijk geplaatst worden. Spotify zegt dat het platform ook na de introductie van de tool en de manier waarop de algoritmen ermee omgaan, alleen muziek aanbeveelt waarvan echt wordt gedacht dat gebruikers die willen horen.