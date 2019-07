Spotify stopt bèta voor onafhankelijke artiesten om direct muziek te uploaden

Spotify gaat zijn vorig jaar geïntroduceerde Upload Beta Program beëindigden. Met dit bètaprogramma hadden onafhankelijke muzikanten en artiesten de mogelijk om direct werken te uploaden naar Spotify, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een distributeur.

De uploadtool verdwijnt op 30 juli en vanaf dat moment verdwijnt in de bèta ook de content die onafhankelijke artiesten hebben geüpload. Juli wordt ook de laatste maand dat de artiesten nog royalties betaald krijgen. Spotify rechtvaardigt deze sluiting van het Upload Beta Program door te stellen dat dat liever geld en tijd investeert in het ontwikkelen van tools waarmee Spotify artiesten en labels beter kan helpen. Ook vindt het Zweedse bedrijf dat de muziekdistributie al sterk is verbeterd en dat het beter door partners kan worden afgehandeld.

Spotiy zegt dat het participerende artiesten maandag op de hoogte heeft gebracht van de op zijn eind lopende test. Het bedrijf zegt dat het artiesten gaat helpen om te migreren naar andere distributeurs. TechCrunch meldt dat Spotify heeft bevestigd dat een paar honderd artiesten muziek hebben geüpload in het kader van de bèta. Enkele honderden anderen hebben ook uitnodigingen hiervoor gekregen, maar hebben tot op heden nog niets geüpload.

Het Upload Beta Program begon in september vorig jaar en stond open voor artiesten uit de Verenigde Staten. Zij konden daarmee vrij eenvoudig met een paar handelingen nummers en metadata uploaden naar Spotify.