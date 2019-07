Nieuwe elektrische auto's in EU moeten kunstmatig geluid maken bij lage snelheid

Fabrikanten van elektrische auto's die hun auto's goedgekeurd willen krijgen voor de Europese Unie, moeten vanaf maandag verplicht een systeem aan boord hebben dat een hoorbaar geluid produceert wanneer de auto langzaam rijdt.

De nieuwe regels schrijven voor dat elektrische voertuigen bij een snelheid van 0 tot 20km/u door middel van een zogeheten Acoustic Vehicle Alerting System een geluid moeten produceren. Bij stilstand is dit niet verplicht, maar mag het wel. Motorfietsen krijgen niet met de nieuwe regels te maken. Het doel hiervan is vooral om voetgangers en fietsers een naderende elektrische auto tijdig te laten opmerken.

In het document wordt geen boekwerk aan eisen voorgeschreven voor het geluid; fabrikanten mogen met eigen systemen en geluiden op de proppen komen. Jaguar, BMW en Nissan hebben eigen geluiden en systemen ontworpen. Het te produceren geluid moet in ieder geval klinken als een traditionele verbrandingsmotor, inclusief een wisselende toonhoogte tijdens afremmen en accelereren. Daarbij moet sprake zijn van continu hoorbaar geluid van minstens 56 decibel.

Dit akoestische voertuigwaarschuwingssysteem geldt voor alle voertuigen met een aandrijflijn die minstens één elektromotor of generator bevat. Het geldt dus voor zowel elektrische auto's op basis van accu's als waterstofcellen, maar ook voor hybride auto's. Volgens de BBC moeten alle bestaande elektrische auto's vanaf juli 2021 ook een dergelijk systeem hebben.

De regels die in de EU gelden komen voort uit internationale regels afkomstig van de Verenigde Naties. De voorschriften blijven dan ook niet beperkt tot EU-lidstaten; in bijvoorbeeld de Verenigde Staten komen er ook dergelijke regels, al wijkt het daar iets af. Zo hebben fabrikanten daar tot 2020 om de akoestische systemen in te voeren en geldt het verplichte geluid tot snelheden van 30km/u.