Tesla-rijders kunnen wellicht eigen geluidseffecten uploaden voor toeter

Tesla-bezitters krijgen wellicht op termijn de mogelijkheid om zelf een geluid toe te voegen voor de toeterfunctie van hun auto. Datzelfde geldt mogelijk ook voor het straks verplichte geluid dat de auto's bij lage snelheden moeten maken, al zal dat laatste in de EU niet aan de orde zijn.

Topman Elon Musk laat op Twitter weten dat aangepaste geluiden voor de claxon en bij lage snelheden binnenkort voor Tesla-auto's beschikbaar komen. Hij stelt onder meer kokosnootgeluiden voor, maar ook scheetgeluiden en het gemekker van geiten. Daarbij zegt Musk te overwegen of hij Tesla-rijders de mogelijkheid geeft om hun eigen geluiden te uploaden.

Een dergelijke mogelijkheid lijkt niet geheel ondenkbaar, aangezien Musk wel van dit soort toevoegingen houdt. Zo hebben Tesla-auto's al de mogelijkheid hebben om scheetgeluiden in het interieur te produceren, zowel op commando als automatisch bij het richting aangeven.

In ieder geval zal het in de EU in principe niet zijn toegestaan om rare, afwijkende geluiden te maken als de Tesla-auto op lage snelheid rijdt. Nieuwe elektrische auto's zijn sinds begin juli verplicht om bij lage snelheden een kunstmatig, hoorbaar geluid te produceren, maar daar zijn wel voorschriften aan verbonden. Het te produceren geluid moet namelijk klinken als een traditionele verbrandingsmotor, inclusief een wisselende toonhoogte tijdens afremmen en accelereren. Dit geldt vanaf juli 2021 voor alle elektrische auto's en is bedoeld om fietsers en voetgangers te attenderen op de naderende, anders moeilijk hoorbare elektrische auto's.