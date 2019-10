Teardown van verbeterde Samsung Galaxy Fold staat op iFixit

IFixit heeft een teardown gepubliceerd van de vernieuwde Samsung Galaxy Fold. De website plaatste in april al een teardown van de eerste versie en concludeerde dat deze 'verontrustend fragiel' was. Ondanks enkele verbeteringen handhaaft iFixit dit oordeel voor de nieuwe versie.

In de nieuwe teardown stelt iFixit dat het erop lijkt dat Samsung 'stilletjes' alle snelle oplossingen voor het verbeteren van de levensduur heeft doorgevoerd, zoals deze in de originele teardown waren aangestipt. Dit brengt de website ertoe om die vaststelling af te sluiten met de woorden 'graag gedaan, Samsung'.

Wat deze verbeteringen betreft gaat het om een aantal punten, zoals een steviger scherm door middel van het toepassen van een extra metalen laag. IFixit omschrijft dit als het toevoegen van een maliënkolder tussen de backplate en het scherm. Door dit metaal zou het scherm erg rigide zijn.

Daarnaast is de beeldschermbeschermingslaag, de verhoging rondom het scherm, langer gemaakt. Hierdoor worden de eerder zichtbare hoekjes afgeschermd door de plastic schermrand, zodat de laag lastiger los te maken is en minder snel schade aan het scherm zou moeten veroorzaken.

Verder stelt iFixit vast dat Samsung de gaten aan beiden zijden van de vouw heeft gedicht, zodat daar geen stof of vuil meer in zou moeten komen. Ook is er extra bescherming aangebracht bij de scharnieren, waarschijnlijk ook om vuil tegen te houden. Echter, er zijn volgens de website nog altijd plekken die problematisch zijn op dit vlak, zoals gaten die de 'ruggengraat' van de Galaxy Fold flankeren. IFixit stelt dat deze gaten minder snel debet zullen zijn aan schermschade, maar ze trekken nog wel vuil aan.

Samsung heeft de 2100 euro kostende, vernieuwde Galaxy Fold uitgebracht in onder meer Duitsland en Frankrijk, maar het toestel komt niet uit in Nederland. Dat heeft volgens Samsung te maken met een beperkte beschikbaarheid van de telefoon. Samsung heeft het nooit gehad over een Belgische release van de Fold.