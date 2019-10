CNET: Samsung Galaxy Fold-scherm breekt na 120.000 keer vouwen - update

De Samsung Galaxy Fold is kapotgegaan na 120.000 keer opgevouwen te zijn in een robottest van CNET. Volgens Samsung moet de telefoon 200.000 vouwslagen kunnen weerstaan. De Galaxy Fold kwam in september uit in verschillende landen na een vertraagde release.

In een test liet CNET de vouwbare telefoon herhaald dichtklappen met een geleende robot van garantiebedrijf Square Trade. De techwebsite deed deze test tijdens een livestream, waarbij de robot de telefoon ongeveer drie keer per seconde open- en dichtvouwt.

Nadat de Galaxy Fold 119.380 keer werd opgevouwen, begaf de helft van het scherm het en verloor het scharnier zijn snappiness. Na 120.161 keer gevouwen te zijn, rond 35:50 in de video, kwam het scharnier van de telefoon vast te zitten. Ter illustratie: gebruikers moeten ruim drie jaar lang de telefoon honderd keer per dag opvouwen om de 120.000 vouwbewegingen te bereiken.

Volgens Samsung moet de telefoon 200.000 keer opgevouwen kunnen worden. Die schatting is gebaseerd op eigen testwerk. Het lijkt er wel op dat de robot van CNET meer kracht gebruikt dan een mens bij het openvouwen van de telefoon zou doen, waardoor de telefoon in het dagelijks leven mogelijk langer meegaat. In de eigen testvideo van Samsung lijkt de telefoon op een gematigder manier geopend te worden.

De Galaxy Fold kwam in september uit na een vertraagde release door een probleem met het scherm. De telefoon komt niet in Nederland uit, maar is momenteel in enkele Europese landen als Duitsland en Frankrijk verkrijgbaar. Naar verluidt is de telefoon nog steeds enigszins fragiel. In Amerikaanse winkels krijgen klanten verplicht een voorlichting voordat ze het toestel mee naar huis krijgen.

Update, 05-10-2019, 11:54: In tegenstelling tot wat eerder in het bericht stond, gaat de livestream van CNET slechts tot 100.000 vouwslagen. De livestream is verwisseld met de highlight-video van CNET.