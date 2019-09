Samsung Galaxy Fold-kopers in VS krijgen verplicht instructies in fysieke winkel

Wie in Amerika een Samsung Galaxy Fold wil kopen, moet eerst instructies krijgen bij een aangesloten winkel. Het een-op-een-gesprek gaat voornamelijk over hoe ze met de vouwbare telefoon moeten omgaan en wat de waarschuwingen bij de telefoon betekenen.

Samsung schrijft dat het een 'verhoogde butler-ervaring' heeft ontworpen om klanten de telefoon 'te verkennen en eraan te wennen.' Diegene kan gebruikers ook helpen met het overzetten van telefoondata naar hun nieuwe toestel. Deze Fold Concierge, die onderdeel is van de Galaxy Fold Premier Service, is ook na koop gratis te raadplegen voor Amerikanen.

Volgens The Verge is deze dienst verplicht voor alle Amerikaanse klanten en moeten deze consumenten voor het gesprek een afspraak maken bij een aangesloten winkel. Pas na dit gesprek krijgt de klant de telefoon. The Verge heeft dit proces doorlopen en schrijft dat er veel waarschuwingsstickers kleven aan het product. Zo waarschuwt Samsung dat gebruikers niet met hun vingernagel op het scherm moeten drukken en dat aanraking met 'kleine deeltjes' vermeden moeten worden.

Uit die waarschuwingsstickers blijkt ook dat gebruikers van de 'Galaxy Fold Premier Service' die hun telefoon dit jaar nog kopen, eenmalig hun scherm mogen repareren voor 149 dollar, omgerekend zo'n 135 euro. Dat suggereert dat een nieuw scherm daarna duurder is, maar hoeveel duurder is niet bekend. Iedereen die de Galaxy Fold in Amerika koopt krijgt toegang tot de Premier Service. De Galaxy Fold is vanaf 27 september in Amerika te koop.

Aanvankelijk had de Galaxy Fold op 3 mei uit moeten komen in Nederland. Bij enkele reviewexemplaren bleken echter problemen te zijn, dus trok Samsung het toestel terug. Samsung zei in juli de telefoon te hebben aangepast en deze vanaf september weer te verkopen. Het toestel heeft onder meer een steviger scharnier dat beter is afgedekt en loopt de beschermlaag nu ook onder de randen door.

YouTuber JerryRigEverything heeft de aangepaste Fold onder handen genomen en kwam daarbij tot de ontdekking dat zand nog steeds relatief eenvoudig het toestel binnensluipt. Een vingernagel kan het plastic scherm van de Fold ook makkelijk onherstelbaar beschadigen, zo blijkt uit de video. Samsung zei eerder deze maand het toestel niet in Nederland uit te gaan brengen. De Fold 5G ging op 18 september in de verkoop in Duitsland en Frankrijk voor 2100 euro, maar Samsung levert die telefoons pas vanaf komende donderdag. In Duitsland en Frankrijk is een bezoek aan een winkel en uitleg niet verplicht.