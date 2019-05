Dit verhaal verschijnt precies op de dag dat hij in Nederland had moeten uitkomen, maar het zat Samsung even niet mee. Op maandag 15 april was de toon rond de Galaxy Fold nog redelijk positief; de eerste previews kwamen online, waaronder de onze. Sindsdien is dat echter radicaal omgedraaid. Je kunt zelfs het tijdstip aanwijzen waarop dat gebeurde: woensdagavond rond acht uur 's avonds Nederlandse tijd. Binnen enkele minuten zeiden vier reviewers uit de VS dat hun Fold kapot was gegaan. Dat leek gecoördineerd, maar het was gewoon toeval; het gebeurde op dezelfde dag en ze reageerden op elkaar.

In eerste instantie leek het mee te vallen. Samsung ruilde de modellen om en kondigde aan de zaak te gaan onderzoeken. Vier dagen later kwam de grote aankondiging: de release, gepland voor 26 april in de VS en voor 3 mei in de Benelux, ging niet door. Een volgende klap kwam een paar dagen later, toen reparatiesite iFixit de Fold 'verontrustend fragiel' vond.

Het is voor zover wij konden nagaan nooit gebeurd dat een grote fabrikant de release van een smartphone heeft uitgesteld na feedback van reviewers. Wat is er precies aan de hand met Samsungs vouwbare smartphone, hoe kon het gebeuren dat de fabrikant bijna een telefoon heeft uitgebracht die in sommige gevallen snel stukgaat, en betekent dit het einde van vouwbare smartphones? Tijd om dieper te duiken in het debacle van de Fold.