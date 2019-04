IFixit: Samsung Galaxy Fold is 'verontrustend fragiel'

De Samsung Galaxy Fold is 'verontrustend fragiel', claimt iFixit. De site heeft een teardown van de vouwbare smartphone online gezet en daaruit blijkt dat er zwakheden zitten in het ontwerp van de telefoon. Samsung had de release al uitgesteld.

Zo is het makkelijk voor vuil om via het scharnier de telefoon binnen te komen en het scherm stuk te maken, meldt iFixit. Dat kan door de openingen die achter het scharnier zitten. Hoewel vuil er op dezelfde manier weer uit kan, blijft er een kans dat het schade veroorzaakt, aldus de site.

Ook de plastic verhoging rondom het scherm bleek makkelijk los te kunnen, wat op termijn uit zichzelf zou kunnen gebeuren, vermoedt iFixit. Ook dat zou schade veroorzaken aan het vouwbare scherm. Die verhoging zit bovendien niet op de plek van het scharnier, waardoor daar een andere opening zit waardoor vuil naar binnen kan komen.

De site beoordeelt het scharniersysteem wel als stevig. Door het toevoegen van een scharnier met tandwieltjes in het midden maakt het niet uit hoe gebruikers de telefoon openen; de telefoon verdeelt de druk door dat systeem op een gelijke manier over de scharnieren. De telefoon openhouden gebeurt met haakjes en er zitten magneten in de telefoon om de gesloten stand vast te houden. Sommige details waren al te zien in een vorige teardown, door een Chinese eigenaar van de telefoon.

Samsung heeft de release van de Galaxy Fold voor een onbekende periode uitgesteld. Dat gebeurde nadat reviewers in de Verenigde Staten en China binnen een paar dagen met kapotte toestellen te maken kregen. De fabrikant onderzocht die modellen en heeft daarop besloten om te proberen die problemen te verhelpen voordat de telefoon uitkomt. De release in de Benelux was gepland voor volgende week vrijdag, maar ook die is uitgesteld, zo laat Samsung weten. Tweakers publiceerde vorige week een preview van de Galaxy Fold.