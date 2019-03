Buigbare Samsung Galaxy Fold komt op 3 mei uit in Nederland en België

De buigbare Samsung Galaxy Fold komt op 3 mei uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant laten weten. Samsung vraagt 2020 euro voor de telefoon en gebruikers krijgen een kosteloze reparatie bij valschade in het eerste jaar.

De Galaxy Fold gaat in de verkoop bij de drie grote providers en in Samsungs eigen webwinkel, zo laat de fabrikant weten. De pre-orders beginnen op 26 april, waarna leveringen een week later van start gaan. De telefoon komt op dezelfde dag uit in België en dertien andere Europese landen.

Samsung vraagt 2020 euro voor de telefoon, inclusief Galaxy Buds-oordopjes, hoes en kosteloze reparatie bij de eerste valschade binnen een jaar na aankoop. Dat laatste moet vermoedelijk kopers geruststellen die zich zorgen maken over het gebrek aan beschermend glas over het tabletscherm. De buitenkant van de smartphone is wel gemaakt van chemisch gehard glas.

De Galaxy Fold is open te vouwen als een boek, waarna aan de binnenkant een groot scherm zit. Dit vouwbaar, groter scherm heeft een resolutie van 2152x1536 pixels en een diagonaal van 7,28". Dat geeft een beeldverhouding van 4,2:3. Het kleine scherm op de cover heeft een formaat van 4,58" en een resolutie van 1960x840 pixels met 21:9-beeldverhouding.

Het toestel heeft drie camera's, dezelfde als de Galaxy S10+ heeft: een met 12-megapixelsensor en een f/1.5-objectief met een beeldhoek van 77 graden, een met dezelfde resolutie met een telelens, een beeldhoek van 45 graden en diafragma van f/2.4 en een 16-megapixelvariant met een f/2.2-ultragroothoeklens, met een beeldhoek van 123 graden.

Opengeklapt zijn er twee frontcamera's, waarvan een met 10-megapixelsensor en diafragma van f/2.4 en een van 8 megapixel met rgb-dieptesensor. De frontcamera's zorgen voor een flinke inkeping rechtsboven bij het scherm. Het toestel komt beschikbaar met 12GB ram en 512GB opslag en de accucapaciteit is 4380mAh.

Samsung is daarmee de eerste die een vouwbare smartphone uitbrengt in de Benelux. Huawei heeft zijn Mate X wel aangekondigd, maar nog niet uitgebracht. Andere fabrikanten hebben vouwbare smartphones nog niet aangekondigd, maar onder meer Xiaomi en Oppo hebben al wel bevestigd eraan te werken.