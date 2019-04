Samsung brengt 5g-versie Galaxy S10 deze week uit

Samsung brengt de 5g-versie van zijn Galaxy S10-smartphone eind deze week uit. De 5g-variant heeft onder meer een groter scherm, grotere accu en snellere laadtechniek dan de reguliere varianten van de telefoon. De telefoon zal niet uitkomen in de Benelux.

De 5g-versie, die Samsung in februari samen met de reguliere Galaxy S10's presenteerde, komt deze week alleen nog uit in thuisland Zuid-Korea. Daar is sinds eind vorig jaar een 5g-netwerk live waarmee de smartphone werkt.

Het toestel werkt onder meer op 28GHz- en 39GHz-frequenties voor 5g, maar heeft daarnaast antennes voor reguliere 4g-netwerken, blijkt uit de specs. De soc is dezelfde als de reguliere S10, namelijk een Exynos 9820-soc of Snapdragon 855 van Qualcomm.

De S10 5G heeft een 6,7"-oledscherm, groter dan de 6,4"-variant van de S10 4g. Bovendien heeft hij een camera meer, namelijk een time-of-flightsensor aan de achterkant extra. Daarnaast zitten achterop een camera met ultragroothoeklens, reguliere primaire camera en camera met telelens.

De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en kan laden met 25W, wat meer is dan de laadcapaciteit van voorgaande Galaxy S-modellen. Het is onbekend of de mogelijkheid tot 25W-laden later ook naar andere S10-modellen komt.

Samsung heeft geen adviesprijs bekendgemaakt van de S10 5G en ook providers in Zuid-Korea lijken die nog niet online te hebben gezet. De prijs zal liggen boven die van de S10+, die een adviesprijs heeft rond 1000 euro. Het toestel komt niet uit in de Benelux, omdat hier geen 5g-netwerken live staan.