Zuid-Koreaanse providers beginnen met aanbieden 5g voor smartphones

De Zuid-Koreaanse providers SK Telecom en KT zijn begonnen met het aanbieden van 5g voor smartphones. Daarmee waren ze naar eigen zeggen de Amerikaanse rivaal Verizon Wireless nét voor, die zijn 5g-netwerk een week vroeger online zette dan de bedoeling was.

De Zuid-Koreaanse providers wilden vrijdag live gaan, maar kregen naar verluidt lucht van de release van 5g bij Verizon Wireless en hebben toen de release van hun 5g-netwerken en 5g-toestellen met een paar dagen vervroegd. SK Telecom ging live om vier uur 's middags Nederlandse tijd, KT deed hetzelfde.

De Koreaanse providers en Verizon probeerden allemaal de eerste te zijn die live gingen met 5g voor smartphones. Er waren al wel 5g-netwerken live voor andere toepassingen, zoals voor vervanging voor vast internet. SK Telecom en KT hebben de Galaxy S10 5G van Samsung als eerste 5g-telefoon, Verizon gebruikt de Moto Z3 met 5G Moto Mod.

In alle gevallen is de dekking van de providers met 5g beperkt. Het live zetten van 5g voor smartphones is desondanks een mijlpaal, omdat de verwachting is dat binnen enkele jaren veel providers en telefoons gaan overstappen op deze nieuwe standaard voor mobiele netwerken. De versie voor smartphones heet ook wel embb, extended mobile broadband. Die biedt geen nieuwe functies, behalve hogere theoretische snelheden van de verbinding. Providers hopen daardoor de kosten voor dataverkeer omlaag te brengen in de toekomst.