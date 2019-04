Xiaomi begint bedrijf om chips voor onder meer slimme speakers te maken

Smartphonemaker Xiaomi begint een bedrijf om chips te ontwikkelen voor iot-apparaten als slimme speakers. Het bedrijf met de naam Dayu, dat grote vis betekent, bestaat naast Xiaomi's bedrijf om smartphone-socs te maken.

Xiaomi houdt zelf 25 procent van Dayu in handen, terwijl de rest van medewerkers zal zijn, schrijft Technode. Een deel van die medewerkers komt van Pinecone, het bedrijf dat voor Xiaomi de Surge S1-soc maakte. Die soc zat in de Mi 5c-telefoon. Sindsdien gebruikt het bedrijf geen Surge-socs meer in de eigen smartphones. Xiaomi leunt vooral op Qualcomm, een vroege investeerder in Xiaomi.

Het is onbekend wat het doel is van de chips, die vooral in apparaten moeten zitten met kunstmatige intelligentie voor internet-of-thingstoepassingen. Ook is onbekend in welke producten de chips komen te zitten.

De stap om chips te gaan ontwikkelen ligt voor de hand, omdat Xiaomi zijn iot-apparaten naast de smartphones ziet als tweede grote tak van het bedrijf. Het ontwikkelen van eigen chips is een strategie om minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers die ook concurrenten kunnen zijn. Concurrenten op de smartphonemarkt als Samsung, Apple en Huawei ontwikkelen allemaal eigen socs voor high-end smartphones. Het is onbekend of Xiaomi doorgaat met de Surge-serie van socs.