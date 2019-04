Renders tonen Motorola-smartphone met vier camera's aan achterkant

Er zijn renders verschenen van een Motorola-smartphone met vier camera's aan de achterkant. De smartphone heeft geen aansluiting voor Moto Mods, waardoor het niet lijkt te gaan om een nieuw toestel in de Moto Z-serie.

De behuizing toont naast de vier camera's een usb-c-poort en 3,5mm-jack aan de onderkant, met een luidspreker aan de bovenkant van de behuizing. Het scherm op de renders die Cashkaro en OnLeaks publiceerden heeft een druppelinkeping aan de bovenkant. De telefoon is 159x75x8,8mm groot en heeft een 6,2"-scherm met een beeldverhouding rond 19:9 en een oppervlak rond 94cm2.

Het is onbekend waar de camera's voor dienen. De renders tonen de camera's met dezelfde lenzen en dat kan duiden op een setup als bij de Nokia 9 PureView met allemaal dezelfde camera's om zo meer licht te vangen en details in te vullen. Veel fabrikanten gebruiken een setup met meer camera's voor meerdere brandpuntsafstanden, om zo een ultragroothoeklens, groothoeklens en telelens te combineren in één telefoon.

Er is nog veel onbekend over de smartphone en de belangrijkste daarvan is op het toestel op de markt zal komen. Lenovo heeft de informatie niet ontkend of bevestigd, maar fabrikanten reageren zelden tot nooit op het verschijnen van renders. OnLeaks heeft in het verleden vaker juiste renders van veel smartphones, waaronder van Motorola, gepubliceerd.