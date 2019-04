EA voegt microtransacties voor cosmetische aanpassingen toe aan Battlefield V

Uitgever EA en ontwikkelaar DICE hebben microtransacties toegevoegd aan Battlefield V. Spelers kunnen vanaf donderdag met echt geld Battlefield Currency kopen. Daarmee zijn cosmetische aanpassingen en Time Savers aan te schaffen. Er zijn geen lootboxes.

Vooralsnog kunnen spelers alleen cosmetische aanpassingen kopen, schrijft EA in een faq. Later komt er een mogelijkheid om Elite-sets en Time Savers te kopen. De Elite-sets worden in Chapter 3 van Battlefield V toegevoegd en daarmee kunnen spelers als een onderscheidende soldaat in multiplayerpotjes spelen. Het gaat om unieke personages met een eigen verhaal, voice-over, speciale animatie en eigen cosmetische items die alleen bij dat personage horen. Het gebruik van deze Elites levert geen gameplayvoordelen op volgens EA.

De Time Savers, die later in het voorjaar beschikbaar komen, stellen spelers in staat om sneller progressie te maken en meer ervaringspunten te verdienen. Volgens EA zijn deze aankopen bedoeld voor spelers die geen tijd hebben om alles te verdienen door de game te spelen.

Voor nu zijn er enkel cosmetische items te koop. Er komen nieuwe Epic-items die alleen met Battlefield Currency te koop zijn. Het blijft mogelijk om met de gratis Company Coin items aan te schaffen, maar niet alle cosmetische aanpassingen zijn daarmee te koop. EA zegt in de toekomst meer cosmetische items toe te voegen.

Er zitten geen lootboxes in Battlefield V. Spelers weten dus wat ze kopen, er is geen gokelement. Battlefield V kwam ruim vijf maanden geleden uit en het was nog niet mogelijk om in de game uitgaven te doen met echt geld. Dat EA later microtransacties zou toevoegen, als al bekend voordat de game uitkwam. De uitgever beloofde toen wel dat het uitgeven van geld in de game geen gameplayvoordelen zou opleveren.