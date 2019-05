Battlefield V-spelers kunnen na de zomer gratis een eigen gameserver opzetten

Dice geeft Battlefield V-spelers de mogelijkheid om hun eigen servers op te zetten en daarop eigen instellingen en regels door te voeren. Bij voorgaande Battlefield-games kon dit vaak al, maar bij Battlefield V waren er tot nu toe enkel officiële EA-servers. De dienst zal deels gratis zijn.

In een bericht op Reddit zegt een communitymanager van ontwikkelaar Dice dat het Rented Server Program na de zomer beschikbaar zal komen voor Battlefield V. Een exacte releasedatum geeft de communitymanager niet. Het Rented Server Program was in eerdere Battlefield-titels vaak al meteen vanaf de release beschikbaar, waarbij spelers een eigen gameserver konden huren. Dit wordt nu iets aangepast onder de noemer Private Games; van huren is niet direct sprake meer, omdat de basistools en -mogelijkheden voor het creëren van eigen servers gratis ter beschikking worden gesteld. Het is niet geheel duidelijk wat dit precies betekent voor de functionaliteit in de praktijk en wat bijvoorbeeld niet gratis zal zijn. De communitymanager zegt dat een nadere toelichting op een later moment volgt. Dedicated servers die geheel door derden worden beheerd zullen in Battlefield V, net als bij eerdere recentere titels uit de serie, niet aan de orde zijn.

De Private Games-optie geeft spelers de mogelijkheid om direct een eigen server op te zetten vanuit het algemene gamemenu van Battefield V, of vanuit de browser. Voor dat laatste is Dice bezig met het opzetten van een webdienst. Wellicht is dat een soort variant op het sociale browserplatform Battlelog, zoals dat bij eerdere Battlefield-titels werd gehanteerd om statistieken te bekijken en naar servers te zoeken. Als een server eenmaal is aangemaakt blijft deze actief zodra er spelers op zitten; bij nul spelers op de server verdwijnt deze. De serverconfiguratiedata wordt volgens Dice echter lokaal opgeslagen, zodat spelers de mogelijkheid hebben om snel een nieuwe Private Game op te starten of tussen verschillende serverinstellingen te wisselen.

Spelers die een eigen server opzetten kunnen zoals gebruikelijk een scala aan verschillende regels naar voorkeur instellen. Zo kan friendly fire worden in- of uitgeschakeld, net als het regenereren van de gezondheid en de kill cam. Verder behoort het verwijderen van spelers van de server tot de mogelijkheden, kan de speelveldrotatie worden aangepast, zijn de gamemodi in te stellen, kan er een wachtwoord aan de server worden gehangen en kan de minimap worden uitgeschakeld. Dit is een deel van de mogelijkheden die Private Games introduceert.