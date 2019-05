Google stopt op 31 augustus met Works with Nest-api's

Google stopt op 31 augustus met het Works with Nest-programma, waarmee Nest-producten via een api kunnen communiceren met producten en diensten van andere partijen. Dat betekent dat koppelingen tussen Nest-producten en diensten als Ifttt in september niet meer zullen werken.

Nest zegt in een blogbericht één 'ervaring' te willen bieden voor zowel ontwikkelaars als consumenten onder het Works with Google Assistant-programma. In dit programma komen zowel de Nest-producten als producten van externe fabrikanten te zitten. Volgens Nest staan daar op moment van schrijven meer dan dertigduizend producten in.

In het oude Works with Nest-programma konden externe leveranciers en diensten de Nest-producten aansturen door middel van de Nest-api, maar Google wil dat omwille van de privacy stoppen. Nest-vicepresident Rishi Chandra zegt tegen Variety dat 'een klein aantal extreem gecontroleerde partners toegang zullen krijgen tot extra data als consumenten daar expliciet toestemming voor geven'.

Concreet betekent dit dat alle verbindingen tussen Nest-producten en diensten van externe ontwikkelaars vanaf 31 augustus niet meer zullen werken. Wanneer iemand bijvoorbeeld via Ifttt heeft ingesteld dat een Nest-thermostaat aan moet gaan wanneer de slimme verlichting wordt aangezet, maakt Ifttt gebruik van de Nest-api. Na 31 augustus zal dat niet meer kunnen. Ook Homey-apparaten zullen niet meer werken met Nest-apparatuur. In een mail naar klanten noemt Homey dit een 'schending van het vertrouwen' aan de kant van Google en oneerlijk beleid dat de consumentenvrijheid niet ten goede komt.

Volgens Nest zullen zulke geautomatiseerde handelingen straks via het Works with Google Assistant-platform moeten lopen. Domotica-ontwikkelaars krijgen van Nest het advies om hun apparaten of diensten te integreren met het Works with Google Assistant-platform.

De wijziging in het Works with Nest-beleid hangt samen met het nieuwe beleid van Google om alle Home- en Nest-apparaten uit te brengen onder de Nest-vlag. Uit het interview met Variety blijkt dat Google dit doet vanwege marketingdoeleinden. Alle opvolgers van bijvoorbeeld de Google Home-speaker zullen ook onder de Nest-naam uitgebracht worden. Nest Accounts worden tevens gemigreerd naar Google Accounts; daarvoor krijgen Nest Accounts nog uitnodigingen. Wanneer gebruikers hun Nest Accounts migreren werken de Works with Nest-verbindingen niet meer, ook als deze voor 31 augustus worden gemigreerd.