Nest Hub Max met 10"-scherm en camera verschijnt 'per ongeluk' online

In de Amerikaanse webwinkel van Google was kortstondig informatie te zien over de Nest Hub Max, een nog onaangekondigd smart display van 10" met geïntegreerde Nest-camera. Inmiddels is het toestel weer verwijderd en kunnen consumenten alleen het bestaande model van 7" aankopen.

Volgens de gelekte gegevens, gespot door AndroidPolice, is de Nest Hub Max uitgerust met een hd-scherm van 10”; een stuk groter dan het 7”-scherm van de Google Home Hub die eind vorig jaar in Amerika op de markt kwam. Het nieuwe model zou bovendien uitgerust zijn met een Nest-camera die voorzien is van alle vertrouwde bewakingsfuncties van Nest. Via die camera zouden volgens AndroidPolice ook videogesprekken gevoerd kunnen worden.

Een andere nieuwigheid van de Nest Hub Max is stereogeluid. De Google Home Hub moet het stellen met één luidspreker. Meer informatie is er voorlopig niet bekend over de nieuwe Hub, dus ook niet of en wanneer het toestel eventueel naar Nederland komt.