Google Home Hub komt onder nieuwe naam uit in Nederland

Google brengt zijn slimme speaker met scherm Home Hub in Nederland. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De naam van de speaker wordt Nest Hub en gaat volgende week in de verkoop. De leveringen beginnen 28 mei.

De Nest Hub is hetzelfde apparaat als de Home Hub die vorig jaar uitkwam in diverse andere landen. Google voegt naar eigen zeggen de merken Google Home en Nest samen om uit te dragen dat apparaten in huis beter moeten samenwerken. Google kocht Nest enkele jaren geleden. Het bedrijf maakt thermostaten en beveiligingscamera's.

Google maakt alleen melding van de release van Nest Hub met 7"-scherm en zonder camera in Nederland. De zoekgigant kondigde dinsdagavond tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O ook een grotere versie met 10"-scherm en camera aan. Wanneer en of die verschijnt in Nederland is onbekend. De Nest Hub Max verschijnt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië deze zomer voor 229 dollar.

De Nest Hub gaat op 8 mei in de voorverkoop en 28 mei in de verkoop voor 129 euro. De Google Home-speaker blijft onder dezelfde naam te koop, maar de adviesprijs gaat omlaag van 149 naar 99 euro. Tweakers reviewde de Google Nest Hub enkele maanden geleden.