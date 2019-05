Google Home Hub werkt in het Nederlands

De Google Home Hub, die eind deze maand in Nederland uitkomt als de Google Nest Hub, heeft ondersteuning voor de Nederlandse taal gekregen. Gebruikers melden dat ze in het Nederlands vragen kunnen stellen en opdrachten kunnen geven.

De Google Home Hub die vorig jaar in oktober werd uitgebracht was officieel niet in Nederland te koop en daarmee ontbrak ook ondersteuning voor de Nederlandse taal. Gebruikers melden nu op het forum van Tweakers dat Nederlands sinds donderdag werkt op de Home Hub.

Om Nederlands te praten tegen de Home Hub moeten gebruikers in de Google Home-app Nederlands toevoegen en kiezen als taal. Die optie was er al voor de Home-speakers en Google Assistent op telefoons, maar Nederlands werkte nog niet met de Home Hub.

De ondersteuning voor Nederlands is een opmars naar de officiële release van het apparaat in Nederland. Tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie maakte Google begin deze maand bekend dat de slimme speaker met scherm voortaan als de Google Nest Hub door het leven gaat en dat hij vanaf 28 mei in de winkels ligt in Nederland voor 129 euro.

Tweakers publiceerde begin dit jaar een review van de Google Home Hub, die wat hardware en functionaliteit betreft dus gelijk is aan de komende Nest Hub.