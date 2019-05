Zweeds bedrijf test zelfrijdende vrachtwagen op openbare weg

In Zweden is Einride begonnen met het testen van zijn zelfrijdende vrachtwagen op de openbare weg. De elektrisch aangedreven Einride T-Pod truck werkt in de stad Jönköping dagelijks een aantal korte ritten af op een lage snelheid in een industriezone.

De tests van de zelfrijdende T-Pod truck zullen een jaar in beslag nemen. In die periode rijdt de vrachtwagen dagelijks een traject van zo'n driehonderd meter, van een warenhuis naar een vrachtterminal. Volgens Einride, het Zweedse bedrijf achter het project, is het de eerste keer dat een zelfrijdende truck zonder back-upchauffeur door de overheid wordt toegelaten op de openbare weg.

Hoewel de vrachtwagen een topsnelheid heeft van 85km/u rijdt hij tijdens de test amper 5km/u; hogere snelheden staat het Zweedse transportagentschap Transportstyrelsen op dit moment niet toe. Een andere beperking is dat de tests alleen uitgevoerd mogen worden op een openbare weg in een industriezone. In de cabine van de T-Pod is geen plaats voor een chauffeur. De vrachtwagen wordt volledig vanop afstand bestuurd via een mobiel netwerk. Er zit een 200kWh-accu in en die zou goed zijn voor een bereik van 200km.

Bij het pilotproject in Jönköping wordt samengewerkt met een logistiek bedrijf. De twee bedrijven overwegen om in andere landen nog een aantal gelijkaardige projecten op te starten. Volgens Einride heeft de technologie van de T-Pod truck de potentie om de CO₂-uitstoot door vrachtvervoer op termijn met negentig procent te verminderen.