WSJ: Amazon opent mogelijk volgend jaar warenhuizen met ‘hightech’ kleedkamers

Amazon wil zijn eigen hightech warenhuizen op gaan zetten. Deze zouden uitgerust worden met touchschreens in de paskamers, QR-codes bij de producten en, op termijn, robots die te passen kledingstukken naar de paskamers brengen.

Dat alles schrijft The Wall Street Journal op basis van 'bronnen die bekend zijn met de kwestie'. Winkelgangers zouden door de warenhuizen heen lopen met de Amazon-app in de hand. Als ze vervolgens de QR-code bij een product scannen, wordt het voor ze klaargelegd bij een paskamer. Amazon ontwerpt de kleding niet zelf en zou de winkels vullen met kleding van merken die al op het platform verkopen.

Eenmaal aangekomen in die paskamer kunnen klanten op een touchscreen meer instructies geven. Andere artikelen uit de catalogus kunnen erbij gehaald worden. Daarnaast kunnen suggesties gegeven worden op basis van wat ze al in de paskamer hebben en de verdere kijk- en koopgeschiedenis van klanten. Op termijn zou het menselijke personeel dat de artikelen klaarlegt in de paskamers, daarnaast vervangen kunnen worden door robots.

Amazon zet zich al langer in om behalve op internet ook marktaandeel te winnen met fysieke winkels. De internetgigant heeft fysieke boekenwinkels, supermarkten en baat ook pop-upwinkels uit. Ook bij deze winkels probeert Amazon door middel van innovatie marktaandeel te winnen. In zijn supermarkten zijn bijvoorbeeld geen kassa's, maar wordt automatisch gedetecteerd waarmee een klant de winkel verlaat en worden de kosten van zijn of haar rekening afgeboekt.

Volgens The Wall Street Journal kan Amazon zijn warenhuizen 'volgend jaar' openen. De eerste twee locaties zijn gepland voor San Francisco en de stad Columbus, Ohio.