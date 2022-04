Chrome-api die computeractiviteit gebruikers monitort stuit op kritiek - update

Een nieuwe api uit Chrome 94 die gebruikersactiviteit monitort, maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om na te gaan of iemand actief is op een computer. De api stuit op kritiek van een topman van Mozilla en een WebKit-ontwikkelaar bij Apple.

Chrome 94 kwam begin deze week uit en bevat tal van nieuwe functies. Een daarvan is de idle detection-api waar sinds versie 84 al mee wordt geëxperimenteerd. Via deze api kunnen ontwikkelaars van websites en webapps geïnformeerd worden of een gebruiker al dan niet actief is op de computer. In versie 94 van Chrome vragen websites standaard of ze 'mogen weten wanneer je je apparaat actief gebruikt'. Er wordt dus niet automatisch gemonitord; de gebruiker moet per site toestemming geven.

De idle detection-api in Chrome registreert aanslagen van het toetsenbord, bewegingen van de muis, de activatie van een screensaver, het vergrendelen van de computer en wanneer er op een ander scherm wordt gewerkt. Vervolgens wordt die informatie doorgegeven aan de ontwikkelaars die erop kunnen inspelen.

Het team geeft zelf enkele use cases aan voor de api. Zo zouden chat-applicaties of sociale netwerken sneller kunnen aangeven wanneer gebruikers inactief zijn en zou de software van openbare kioskschermen sneller kunnen inschatten wanneer sessies van voorbijgangers afgesloten kunnen worden. Volgens het ontwikkelteam van Chrome hebben toepassingen die samenwerkingen mogelijk maken, meer informatie nodig om te beoordelen of een gebruiker nog steeds actief is. "De interactie met het tabblad van de eigen toepassing volstaat niet", klinkt het.

De implementatie van de api stuit op kritiek. Tantek Çelik, een topman van Mozilla die zich bekommert over webstandaarden, stelt op GitHub dat de api een bedreiging vormt voor de privacy van internetgebruikers. "Het is zeer aanlokkelijk voor websites met kapitalistische motieven om de fysieke privacy van hun gebruikers te schenden. Men kan gegevens van een lange termijn bijhouden en dagelijkse ritmes herkennen zodat hierop ingespeeld kan worden." Çelik geeft als voorbeeld dat lunchtijden vastgesteld kunnen worden, waar men vervolgens op kan inspelen.

Ook in het kamp van Apple kijkt men sceptisch naar de api. Ryosuke Niwa, een WebKit-ontwikkelaar bij Apple, stelde vorig jaar al dat de api ervoor kan zorgen dat malafide websites zichzelf kunnen verbergen tot wanneer de gebruiker inactief lijkt te zijn. Bovendien stelt hij dat een gebruiker ook met andere apparaten in de weer kan zijn, hoewel hij via de api inactief lijkt te zijn.

De api wordt in Chrome 94 automatisch geactiveerd. Hij is uit te schakelen door in het URL-zoekveld chrome://settings/content/idleDetection te typen en de instelling aan te passen.

Update, 17u00: Er werd ten onrechte geschreven dat de api automatisch geactiveerd wordt in Chrome 94. Dat is fout. Het standaardgedrag van de api zorgt ervoor dat gebruikers altijd toestemming moeten geven aan sites om te monitoren wanneer je het apparaat gebruikt. Met dank aan Cyb.