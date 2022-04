Google dicht voor derde keer in maand tijd actief misbruikte lekken in Chrome

Google heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor Chrome waarmee twee actief misbruikte kwetsbaarheden zijn gedicht. Details geeft Google nog niet, naast dat het om use after free- en information leak in core-lekken gaat.

De update fixt vier beveiligingsproblemen, waarvan twee kwetsbaarheden in de praktijk zijn misbruikt. Het gaat om CVE-2021-37975 en -37976 die actief werden misbruikt. Eerstgenoemde maakte use after free in Chromes JavaScript-engine V8 mogelijk en was door een anonieme onderzoeker ontdekt. De tweede kwetsbaarheid was door Google-onderzoekers ontdekt. Beide kwetsbaarheden werden eind september aan Google gecommuniceerd.

Het derde lek, dat voor zover Google weet nog niet actief werd misbruikt, betrof een use after free-kwetsbaarheid in Safe Browsing. Deze kwetsbaarheid werd door een onderzoeker van de Qi'anxin Group ontdekt. Over de vierde kwetsbaarheid wordt nog niks gedeeld.

Pas als een groot deel van de gebruikers de 94.0.4606.71-update geïnstalleerd hebben, wil Google meer delen over de kwetsbaarheden. Het is de derde beveiligingsupdate in een maand tijd waarmee actief misbruikte kwetsbaarheden gedicht worden. Daarmee is met de update ook het dertiende actief misbruikte lek van 2021 gedicht.