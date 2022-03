Google brengt Chrome-update uit die actief misbruikt lek in V8-engine oplost

Google heeft een beveiligingsupdate voor zijn Chrome-browser uitgebracht. Deze update lost vijf kwetsbaarheden op, waaronder een use-after-free-kwetsbaarheid in de Chrome V8-engine die actief wordt misbruikt.

De kwetsbaarheden zijn opgelost in Chrome-versie 96.0.4664.110 voor desktops, die 'in de komende dagen of weken' wordt uitgerold voor Windows, macOS en Linux. De update wordt uitgebracht in de stable- en extended stable-kanalen van Chrome. Tweakers kon de update direct installeren in de Chome-instellingen, onder 'Help' en 'Over Google Chrome'.

De kwetsbaarheid die is opgelost, wordt aangeduid als CVE-2021-4102. Momenteel is de CVE-pagina nog gereserveerd en staan er nog geen concrete details online. Google meldt in de patchnotes wel dat het een bug in de Chrome V8-engine betreft, die op donderdag 9 december werd gemeld aan Google. Het is de zestiende Chrome-kwetsbaarheid die Google dit jaar oplost.

CVE-2021-4102 betreft volgens Google een use-after-free-kwetsbaarheid. Daarbij wordt incorrect gebruikgemaakt van vrijgemaakt dynamisch geheugen. Dat kan leiden tot datacorruptie en kan het ook mogelijk maken om willekeurige code uit te voeren. Google publiceert verder geen details, maar meldt een 'hoog' risiconiveau, zonder verdere toelichting. Het bedrijf geeft aan details over bugs achter te houden totdat de meeste gebruikers de update hebben geïnstalleerd. Het bedrijf schrijft wel dat het op de hoogte is dat een exploit voor deze kwetsbaarheid 'in het wild bestaat'.

Google lost ook vier andere kwetsbaarheden op in de nieuwe Chrome-update, waaronder CVE-2021-4098. dat betreft een 'insufficient data validation'-bug in Mojo, die wordt aangeduid met een 'kritieke' risicoscore. De bug werd door een medewerker van Google Project Zero gemeld op 26 oktober. Ook hierover zijn nog weinig concrete details bekend. Verder lost de update een andere use-after-free en een heap buffer overflow op in Swiftshader, naast een object-lifecycle-probleem in Angle.