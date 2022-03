Mobile Vikings vergroot databundels van drie abonnementen

Mobile Vikings vergroot de databundels van drie abonnementen, waarbij de tarieven hetzelfde blijven. De provider schrapt daarnaast een abonnement van 25 euro per maand; klanten worden overgezet op een abonnement van 20 euro per maand.

Belgische telecomprovider Mobile Vikings meldt in een persbericht dat de databundels van de 15-euro-, 20-euro- en 29-euroabonnementen aangepast worden. Klanten met een abonnement van 15 of 20 euro krijgen 5GB extra data per maand. Daarmee worden die bundels in totaal opgehoogd naar respectievelijk 10GB en 15GB. Klanten met een 'onbeperkt' abonnement van 29 euro krijgen in totaal 50GB aan 'snelle data' per maand. Voorheen was dat 20GB. Gebruikers die deze limiet overschrijden, worden overgezet op een langzamere internetsnelheid van 512kbit/s.

Tegelijkertijd schrapt de provider een abonnement van 25 euro per maand. Voor dat bedrag kregen gebruikers 12GB data en konden ze onbeperkt bellen en sms'en. Klanten met dit abonnement worden overgezet op het abonnement van 20 euro per maand, dat nu dus 15GB data omvat. Dat abonnement biedt ook onbeperkt bellen en sms'en.

Mobile Vikings breidde de databundels van andere abonnementen in mei ook uit. Daaronder viel toen ook het abonnement van 20 euro; de databundel werd toen opgehoogd van 7GB naar 10GB. De provider verhoogde in mei ook de bundels van de abonnementen van 10 en 12 euro, naar respectievelijk 1,5GB en 2,5GB.