Proximus-dochtermerk Mobile Vikings begint met test vast-internetabonnementen

Mobile Vikings, sinds vorig jaar eigendom van Proximus, begint in juni als test met het aanbieden van abonnementen met vast internet. Mobiele klanten krijgen maandelijks drie euro korting op een abonnement.

Omdat het om een test gaat, kunnen niet alle klanten nu al een abonnement met vast internet afsluiten, meldt de provider. De test met de abonnementen duurt twee maanden en de abonnementen zullen op 14 juni voor iedereen beschikbaar zijn. De combinatiekorting is niet alleen beschikbaar voor mobiele abonnees, maar ook voor mensen met herlaadkaarten. Ze moeten eens per maand herladen om de korting te kunnen krijgen, zegt de provider.

De abonnementen voor vast internet lopen via vdsl en glasvezel van moederbedrijf Proximus. Het dochtermerk biedt voor 38 euro per maand een abonnement aan met 100Mbit/s down en tot 40Mbit/s up. Voor 53 euro gaat die snelheid naar 1Gbit/s down en 400Mbit/s up. Mobile Vikings rekent dit jaar geen installatiekosten. Er is geen datalimiet, tenzij er misbruik wordt vastgesteld.

Mobile Vikings begon in 2007 als mobiele provider op het toenmalige netwerk van Base. Proximus kocht Mobile Vikings in 2020 voor 130 miljoen euro van DPG Media. Proximus heeft naast Mobile Vikings ook Scarlet als merk voor de budgetmarkt.