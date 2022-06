Mobile Vikings maakt eSIM beschikbaar en vergroot databundels

De Belgische virtuele provider Mobile Vikings maakt eSIM beschikbaar voor smartphones. De eSIMs hebben geen meerprijs en zijn beschikbaar bij alle abonnementen, maar werken niet in smartwatches. Ook vergroot de provider sommige databundels.

Nieuwe en bestaande klanten van Mobile Vikings kunnen een eSIM online aanvragen. De virtuele simkaarten werken in compatibele smartphones en tablets. Bij het aanvragen moeten gebruikers invullen welk apparaat ze hebben en zo checkt de provider of die compatibel is. Ook staat een lijst met compatibele hardware online.

Mobile Vikings wijzigt daarnaast een aantal van zijn abonnementen. De tariefplannen van 10, 12 en 20 euro per maand, krijgen databundels van 1,5GB, 2,5GB en 10GB. Dat was 1GB, 2GB en 7GB. Huidige abonnees kregen vanzelf de grotere databundels.

In België was eSIM eerder alleen verkrijgbaar bij Orange en bij Proximus voor zakelijke klanten. Telenet biedt eSIM vooralsnog alleen aan voor smartwatches. In Nederland ondersteunen zowel T-Mobile, Vodafone als KPN eSIM.