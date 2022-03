Proximus heeft groen licht gekregen om Mobile Vikings over te nemen

De Belgische telecomprovider Proximus heeft groen licht gekregen om de virtuele provider Mobile Vikings over te nemen. Mobile Vikings blijft bestaan als losse entiteit binnen Proximus Group. Voor de aankoop betaalde Proximus 130 miljoen euro.

De Belgische provider Proximus mag de virtuele provider Mobile Vikings overnemen van de huidige eigenaar DPG Media. Dat wil Proximus al sinds eind vorig jaar, maar het heeft daarvoor nu toestemming van de Belgische Mededingingsautoriteit. Mobile Vikings bestaat sinds 2007 en heeft met de merken Mobile Vikings en Jim Mobile samen ongeveer 335.000 klanten.

Klanten van Mobile Vikings zullen gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun diensten en het bedrijf blijft Mobile Vikings heten. Wel zullen klanten in de toekomst overgaan van het netwerk van Orange naar dat van Proximus. "Proximus wil de essentie van de Mobile Vikings-merkidentiteit behouden en zal doorgaan met het aanbieden van dezelfde producten en diensten onder dezelfde voorwaarden", zegt Proximus in een nieuwsbericht.

Proximus wil dankzij de overname jongeren meer aanspreken, iets waarop de huidige merken Proximus en Scarlet niet zijn gericht, vertelde Proximus in december. Bij Mobile Vikings, gevestigd in Hasselt, werken zo'n tachtig medewerkers. Het akkoord heeft volgens Proximus geen gevolgen voor het personeel. Mobile Vikings begon in 2007 als mobiele provider op het toenmalige netwerk van Base. Later stapte het over op het netwerk van Orange. Abonnementen van Mobile Vikings zijn vooral gericht op mobiele data. Onlangs maakte het nog eSIM beschikbaar voor smartphones. Ook vergrootte het sommige databundels.