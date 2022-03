Apple TV-app nu ook toegankelijk op Android TV-apparaten

De Apple TV-app is nu ook toegankelijk op apparaten die het Android TV-besturingssysteem draaien. Dat heeft Apple bekendgemaakt in een tweet. De app maakt het mogelijk om de streamingsdienst Apple TV+ te bekijken op Android TV-apparaten.

De Apple TV-app is vanaf nu toegankelijk op televisies en streamingsticks en -boxen die Android TV OS draaien, Dat schrijft Apple in een tweet en het bedrijf bevestigt het aan 9to5Google. De app draait op elk Android TV-apparaat met 8.0 Oreo of hoger dat niet direct beheerd wordt door een tv-aanbieder.

De Apple TV-app was in februari al beschikbaar voor Chromecast en Google TV. Op dat moment was bekend dat de app ook naar Android TV zou komen, maar wanneer dat zou gebeuren, was nog niet bekend. Gisteren werd bekend dat Apple TV ook op Nvidia Shield werkt. De app werkte al op onder andere Samsung-televisies en Sony Bravia TV's.