Apple TV-app is beschikbaar voor Chromecast met Google TV

De Apple TV-app is wereldwijd beschikbaar gemaakt op de Chromecast met Google TV. Later komt de app ook naar andere apparaten met Android TV, maar wanneer is nog niet bekend. Via de app is het mogelijk om de streamingdienst Apple TV+ te bekijken.

Eind vorig jaar kondigde Google al aan dat de Apple TV-app uit zou komen voor de Chromecast met Google TV, maar het was nog niet duidelijk wanneer dat precies zou gebeuren. Google meldt nu dat de app wereldwijd beschikbaar is. Google zegt dat de app ook naar Google TV's van Sony en TCL komt en in de komende maanden naar meer Android TV-apparaten. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

De Google Chromecast met Google TV kwam vorig jaar uit. De dongle heeft dezelfde mogelijkheden als de oudere Chromecast Ultra, maar ook de mogelijkheid om Android TV-apps te installeren. De interface van Google TV komt via een update naar televisies met Android TV.