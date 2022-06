Android TV krijgt update met Google TV-achtige interface

Google komt met een update voor huidige Android TV-apparaten. Het bedrijf voorziet het OS van een nieuwe interface, die is gebaseerd op het Google TV-besturingssysteem van de nieuwe Chromecast. De update wordt momenteel gefaseerd uitgerold.

De nieuwe interface wordt opgedeeld in drie pagina's, schrijft The Verge. De Home-pagina is vergelijkbaar met de huidige Android TV-interface. Deze pagina toont de 'favoriete apps' van gebruikers en beschikbare content van verschillende kanalen, hoewel de lay-out wel wordt aangepast. De Apps-pagina bevat een overzicht van alle geïnstalleerde pagina's, zoals de naam ook doet vermoeden.

De Discover-pagina is nieuw en toont gepersonaliseerde aanbevelingen voor films en series, naast content die veel wordt bekeken door andere gebruikers. Dit is vergelijkbaar met de For You-pagina, die is geïntroduceerd in Google TV, het OS dat wordt gebruikt voor de nieuwe Chromecast. De update wordt inmiddels uitgerold naar Android TV-apparaten in de VS, Australië, Duitsland, Frankrijk en Canada. De update moet 'in de komende weken' worden uitgebracht in andere landen.