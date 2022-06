Onderzeekabel van VS naar Europa met bandbreedte 250Tbit/s is klaar voor gebruik

De door Google en aannemer SubCom aangelegde onderzeekabel tussen de Verenigde Staten en Europa, is klaar voor gebruik. De kabel loopt tussen Virginia Beach en de Franse kust en heeft een capaciteit van 250Tbit/s.

De kabel heet Dunant en is volgens SubCom de eerste onderzeekabel met een space-division multiplexing-ontwerp met twaalf glasvezelparen. Dat zou moeten leiden tot 'recordbrekende capaciteit van 250 Tbit/s, aldus het bedrijf. Bij eerdere onderzeekabels zouden maximaal acht of zes vezelparen zijn toegepast.

Daarnaast zegt SubCom dat bij eerdere kabels een aantal pomplasers nodig waren om elk glasvezelpaar te versterken, maar het space-division multiplexing-ontwerp zou ertoe leiden dat de pomplasers en optische componenten worden gedeeld tussen verschillende vezelparen. Daarmee kunnen meer vezelparen bediend worden, wat zou leiden tot een hogere systeembeschikbaarheid.

De kabel loopt van Virginia Beach naar Saint-Hilaire-deRiez in Frankrijk en heeft een lengte van ongeveer 6400km. Google zegt dat de kabel nodig is om in te spelen op de 'exploderende vraag naar clouddiensten en online content', waarbij het ondersteunen van Google Cloud specifiek wordt genoemd. Dunant zou een lage latency hebben, al geven de bedrijven daar geen specifieke gegevens over.

Dunant werd in 2018 aangekondigd en is niet de eerste kabel die Google heeft aangelegd. Zo werd in april 2019 Curie voltooid, een onderzeekabel tussen de VS en Chili. Google heeft wederom samen met SubCom ook nog een andere kabel in de planning staan, die zal lopen van New York naar zowel Bilbao in Spanje als Bude in het Verenigd Koninkrijk. Deze zou in 2022 operationeel moeten zijn. Daarnaast werkt Google aan een onderzeekabel tussen Zuid-Afrika en Portugal.