'EU wil vanaf 2024 investeren in wereldwijde onderzeekabelverbindingen'

De Europese Commissie is van plan om vanaf volgend jaar te investeren in wereldwijde, onderzeese internetkabelprojecten 'met een Europees belang'. Dat schrijft Politico, dat een intern document heeft ingezien waarin deze plannen zijn uitgestippeld.

De EU wil hiermee zijn afhankelijkheid van een gering aantal onderzeese internetverbindingen verminderen en minder kwetsbaar zijn voor sabotage, schrijft Politico op basis van het document. Momenteel worden veel onderzeekabels in de EU nog gefinancierd door niet-Europese partijen, zoals Google en Meta.

Deze investering zou onderdeel zijn van de Digital Networks Act, waar Eurocommissaris Thierry Breton eerder deze week al over sprak. De EC wil dat deze Act de Europese telecom- en internetinfrastructuur versterkt door meer geld hiervoor vrij te maken en beperkende maatregelen in te dammen.

In het document stelt de EC van plan te zijn om in twee soorten kabelverbindingen te investeren. Ten eerste in een EuroRing, kabels die moeten dienen als de kern van het Europese internetverkeer, en daarnaast in een Global Ring. Laatstgenoemde gaat om 'strategische, internationale, wereldwijde gatewayverbindingen'. Verder moeten er 'vrijblijvende adviezen' worden opgesteld aan nationale regeringen over een 'beveiligde onderzeese infrastructuur in Europa', waarin criteria worden geformuleerd voor de 'identificatie en financiering van kabelprojecten met een Europees belang'.

Aangezien in dit document enkel een strategie wordt uitgezet, is de kans groot dat de plannen in de uiteindelijke formulering van de Digital Networks Act nog worden gewijzigd. De Europese Commissie ging niet in op Politico's verzoek om commentaar.